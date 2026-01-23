Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

Извор:
Видео симулација која се посљедњих дана широко дијели на друштвеним мрежама поново је отворила питање штетних ефеката вејпинга.
У кратком, ефектно монтираном снимку, аутор покушава да покаже како редовна употреба електронских цигарета може утицати на тијело током првих 40 дана. Порука је једноставна: навика се лако стиче, а посљедице - барем према овом тумачењу - могу се појавити брже него што многи очекују.
Електронске цигарете се често рекламирају као „боља“ алтернатива традиционалним цигаретама, посебно за одрасле пушаче који покушавају да престану. Али чак и када се говори о смањењу штете, важно је нагласити оно што здравствене институције понављају: „мање штетно“ није исто што и „безбедно“.
На примјер, Национална здравствена служба Велике Британије (NHS) наводи да је „вејпинг мање штетан од пушења“, али да није без ризика и да се дугорочни ефекти још увијек процењују јер је то релативно нова навика. Најздравија опција, кажу, јесте да се не пуши или не користи вејпинг, и наглашавају да дјеца и непушачи не би требало да користе вејпинг.
@neuralbones Want to quit vapes?🚭 #3danimation #humanbody ♬ original sound - neuralbones
Управо у тој разлици – између „мање штетног“ и „без штете“ – такве симулације лако постају виралне. Оне дјелују као упозорење, али је важно разумијети да нису медицински докази, већ визуелна интерпретација: мјешавина општих информација о никотину и иритансима и драматургије прилагођене ТикТок формату.
Према ријечима аутора видеа, први дан дјелује „безопасно“: укуси су пријатни, „удар“ је благ, а утисак је да се ништа посебно не дешава. Међутим, чак и тада – како се тврди – могу се појавити рани знаци иритације респираторног тракта, посебно у грлу.
Око петог дана симулација се наставља, сувоћа постаје израженија, а неки људи могу осјетити стезање у грудима. Истовремено, наглашава се психолошка компонента: рука све чешће посеже за уређајем „аутоматски“, јер никотин брзо гради образац навике.
Десетог дана, прича почиње кашљем и кратким дахом. Видео објашњава ово сугеришући да респираторни систем може реаговати на поновљено удисање аеросола повећаном количином слузи и иритацијом, чинећи чак и лагану активност тежом него раније.
Симулација означава двадесети дан као прекретницу: умор, главобоље и осјећај да вас чак и најмање ствари остављају без даха. У овом тренутку, наратив иде корак даље, сугеришући да особа више не „бира“ да вејпује, већ посеже за уређајем да би задовољила жељу.
Механизам зависности од никотина је добро познат, али такви прецизни временски оквири нису универзална „табела“ која важи за све.
Четрдесетог дана, симулација постаје најдраматичнија: тврди се да „повремено“ вејпинг престаје да постоји, да иритација дисајних путева и даље постоји и да тијело улази у зачарани круг стреса. То је снажан сценарио за кратки видео, али управо зато га треба читати као упозорење, а не као дијагнозу.
Организација Cancer Research UK наглашава да су, према претходним истраживањима, електронске цигарете далеко мање штетне од пушења, између осталог и зато што не подразумевају сагоревање дувана, али такође наглашава да су електронске цигарете релативно нов производ, тако да је још рано за потпуно јасну слику о дугорочним ефектима.
Национална здравствена служба (NHS) слично савјетује да вејпинг може бити мање штетан од пушења, али није без ризика, и да је најздравије не користити ни цигарете ни електронске цигарете. Посебно наглашавају да дјеца и непушачи не би требало да вејпују, а ако неко користи вејпинг као средство за престанак пушења, циљ би требало да буде да на крају престане са вејпингом.
Аустралијски извори јавног здравља такође упозоравају на зависност од никотина и могуће штетне ефекте хемикалија у аеросолима, уз поруку да „мање штетно“ не значи „безопасно“ – посебно када та навика постане свакодневна навика.
Најважнија порука остаје једноставна: само зато што је нешто „мање штетно“ не значи аутоматски да је и „безбедно“. Ако имате симптоме попут упорног кашља, стезања у грудима, отежаног дисања или јаких главобоља, мудро је потражити љекарски савјет.
