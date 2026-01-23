Logo
Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

23.01.2026

21:03

Тениски рекет
Фото: Pixabay

Међународна агенција за интегритет тениса (ITIA) данас је објавила да је хрватска тенисерка Јана Фет позитивна на забрањену супстанцу и да је суспендована од 22. децембра док се истрага спроводи.

Фет је тренутно рангирана на 189. месту ВТА ранг-листе, након што је свој највиши пласман од 97. места достигла у октобру 2017. године. Фет се огласила на Инстаграму поводом инцидента.

„Драги пријатељи, као што многи од вас већ знају, тренутно сам укључен у антидопинг случај и у потпуности сарађујем са властима. Никада свесно или намјерно нисам узимао забрањене супстанце и увијек сам се залагао за чист и фер спорт. Заједно са својим саветницима и ITIA-ом, радим на томе да докажем своју невиност. Хвала вам на разумијевању и подршци“, написао је хрватски тенисер.

Фет има право да се жали

Међународна агенција за интегритет тениса (ITIA) објавила је на својој веб страници да је 29-годишња хрватска тенисерка привремено суспендован у оквиру Програма за борбу против допинга у тенису (TADP).

„ITIA је 22. децембра 2025. године послала играчу обавештење о кршењу антидопинг правила према члану 2.1 TADP-а (Присуство забрањене супстанце у узорку играча) и/или члану 2.2 (Употреба забрањене супстанце без важећег изузећа за терапијску употребу (TUE)).“

Узорак је подељен на узорке А и Б, а накнадна анализа је показала да узорак А садржи три забрањене супстанце, SARM Остарин (S-22), метаболит LGD-4033 и метаболите GW501516. Узорак Б је анализиран у сриједу, 14. јануара, и потврдио је налазе узорка А“, наводи се у саопштењу.

Супстанце су забрањене према TADP-у у категоријама Остали анаболички агенси Метаболички модулатори и налазе се на листи забрањених супстанци за 2025. годину. „Пошто су двије од супстанци неспецификоване супстанце, потребна је обавезна привремена суспензија. Играч има право да се жали на изрицање привремене суспензије независном председнику суда“, додаје се.

Јана Фет

тенис

допинг тест

