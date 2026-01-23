Ђоковић отказао тренинг у Мелбурну!

Извор:
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић је отказао тренинг у Мелбурну пред треће коло Аустралијан опена.
Разлог за овакву одлуку не лежи у здравственим проблемима, јер је српски тенисер у прва два наступа на турниру дјеловао веома сигурно и физички спремно.
Много је реалније да Ђоковић жели да максимално рационално распореди снагу, имајући у виду екстремне временске услове који се најављују за наредне дане.
Субота би, према прогнозама, требало да донесе убједљиво најтоплији дан од почетка Аустралијан опена, са температуром која ће достићи чак 39 степени. Управо због тога, сваки додатни напор ван меча могао би да буде пресудан у наставку турнира.
Ђоковић у идеалном термину
Ђоковића у трећем колу очекује дуел са Холанђанином Ботиком ван де Зандсхулпом, а меч је заказан за Род Лејвер арену, у оквиру првог вечерњег термина.
По локалном вријемену дуел почиње у 19 часова, док ће публика у Европи моћи да га прати од 9.00 ујутру по средњоевропском вријемену.
Ривалство Ђоковића и Ван де Зандсхулпа тренутно је изједначено. У досадашња два међусобна сусрета оба тенисера имају по једну побједу.
Српски ас је 2022. године у Астани без већих проблема изашао као побједник, док је Холанђанин прошле сезоне у Индијан Велсу успио да направи изненађење и слави послије три сета, преноси Б92.
