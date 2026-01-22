Logo
Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

22.01.2026

10:44

Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

Стефанос Циципас је само блиједа сјенка некадашњег сјајног грчког тенисера. Некада трећи играч планете је сада рангиран тек на 35. позицији на АТП листи.

Он је елиминисан у другом колу Аустралијан опена од стране Томаша Махача и то послије четири одиграна сета, 3-1.

Махач је побиједио Циципаса резултатом 6:4, 3:6, 7:6, 7:6 за три сата и осам минута игре у Мелбурну.

Чех ће у наредном колу играти против Италијана Лоренца Мусетија, који је у другом колу савладао земљака и имењака Лоренца Сонега.

Томаш Махач је сигурно почео овај меч и уз помоћ брејка добио први сет резултатом 6:4, да би му се Циципас осветио и за 34 минута резултатом 6:3 добио други сет за изједначење.

У наредна два сета је виђена "рововска битка" двојице тенисера и послије два сата надметања, Махач је успио да добије оба сета резултатом 7:6 и елиминише Циципаса са Аустралијан опена.

Томаш Махач је тренутно у серији од седам узастопних побједа.

Stefanos Cicipas

