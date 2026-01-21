Кад игра Ђоковић: Чека га играч који је избацио једног Србина

Извор:
21.01.2026
Српски тенисер Новак Ђоковић у другом колу Аустралијан опена играће против Италијана Франческа Маестрелија не прије 3:30 ујутру по нашем времену.
Меч је заказан као други на Род Лејвер арени. Како су најавили организатори, Ђоковић је Маестрели ће на терен након завршетка меча Џесике Пегула и Мекарти Кеслер.
Ово је први међусобни дуел Ђоковића и Маестрелија. Претходно је италијански тенисер који се налази на 141. мјесту АТП листе славио против Атмана у пет сетова, а на квалификацијама за Аустралијан опен Маестрели је елиминисао Душана Лајовића.
Ђоковић овај меч игра након рутинске побједе против Педра Мартинеза. Србин има пет везаних побједа, а четири носи са АТП Атине гдје је у финалу побиједио Мусетија са 2:1.
Побједник овог меча чека бољег из дуела Ботик ван де Зандшулп - Шанг Ђунченг. Ботик ван де Зандшулп је познато име српској јавност јер је Холанђанин прошле године избацио Новака Ђоковића са Индијан Велса.
