Đokovićev preokret za 101. titulu: Museti se ponadao, ali...

On je nakon preokreta u finalu Atine savladao Italijana Lorenca Musetija.

Srbin je slavio sa 2:1 u setovima (4:6, 6:3, 7:5) i tako došao do novog trofeja.

Museti je znatno bolje ušao u meč i već u trećem gemu došao do brejka. Do kraja je bio siguran, te čak imao priliku da ranije završi set, ali jedan oduzet servis mu je bio dovoljan za prednost.

Ogromna borba uslijedila je u drugom setu. Oprezna i čvrsta igra odlikovala je oba tenisera, ali je onda Đoković uspio u osmom gemu da dođe do brejka. Ostalo mu je da sigurno odservira, što je on uz male poteškoće i uradio jer je Museti imao brejk priliku, te došao do izjednačenja.

Kako to i priliči finalu, odlučujući set je donio još veću borbu. Prvi do brejka stiže Nole kada je poveo sa 2:1. Ipak, Italijan nije došao do finala da bi se tako lako predao. Tri gema kasnije vraća brejk i stiže do 3:3.

Njegova radost nije dugo trajala jer mu je Đoković već u narednom gemu ponovo oduzeo servis.

Naredna dva gema nije bilo neizvjesnosti, ali deseti potpuno komplikuje igru. Italijan od samog starta vrši pritisak i ubrzo dolazi do jedne brejk lopte, koju ne koristi, a potom i do druge koju realizuje uspješno i vraća se u igru.

Kako je Museti krenuo u prethodnom, tako je i Đoković u ovom. Odmah napad i dvije brejk lopte, međutim nijednu ne koristi. Potom dolazi i treća, ali drama se nastavlja, jer Museti nije želio da poklekne. Ipak, za Đokovića je važila "četvrta sreća" i nakon četvrte brejk lopte uspijeva da povede sa 6:5 i ponovo je bio u prilici da servira za titulu.

Ovaj put Đoković je odlučio da se ne opušta i krenuo sa mnogo više žestine. Ekspresno dolazi do 40:0, te odmah servira za pobjedu i titulu.