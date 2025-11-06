Nema stajanja: Đoković na dva koraka do 101. titule

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u svoje 199. polufinale na ATP turnirima. Srbin je sa 2:0 po setovima 7:6, 6:4 savladao Portugalca Nuna Boržeša.

Novak je dobro otvorio duel. Bio je sigurniji, bekend je bolje radio, a servis je ponovo bio na visokom nivou. Imao je Srbin nekoliko šansi za brejk, međutim Boržeš je prije svega jako dobro servirao tako da je prvi set otišao u taj-brejk. Segment meča koji Đoković, gledajući čitavu karijeru igra jako dobro, ove sezone malo lošije igra.

Ali sada nije bilo problema. Nole je osvojio prvi set rezultatom 7:6, nakon što je u taj-brejku bio sigurniji i slomio otpor rivala.

Srpski teniser je do prednosti od 1:0 u setovima došao poslije sat i dva minuta izuzetno kvalitetne igre, u kojoj je pokazao, prije svega, mentalnu snagu u ključnim trenucima.

Drugi set je počeo slično kao u duelu protiv Tabila. Novak je izgledao fizički istrošeno i nije pronalazio rješenje za neki brejk. Sve do sedmog gema kada je konačno po prvi put oduzeo servis Portugalca.

Od tog momenta nije više bilo pitanje pobjednika.

Drugi set je uzeo sa 6:4.

Đoković će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Markos Giron – Janik Hanfman, dok je favorit za finale iz druge strane žreba Lorenco Muzeti. Deveti reket sveta pre toga će morati da savlada Sebastijana Kordu, koji je lako izašao na kraj sa Miomirom Kecmanovićem (6:3, 6:2), prenose Nezavisne.