Novak Đoković zabrinuo sve navijače: ''Odakle mu ta informacija''

Srpski teniser Novak Đoković, najveći igrač koji je igrao ovaj sport, uspio je na veoma dobar način da startuje turnir u Atini gdje je bio bolji od Alehandra Tabila.

On je slavio protiv Čileanca sa 2:0, po setovima 7:6, 6:1.

Novak Đoković je odlučio da učestvuje na turniru u Atini, koji je turnir iz serije 250, koji i nema pretjeranu bodovnu važnost za našeg Noleta, pošto je on obezbijedio i učešće na Završnom mastersu u Torinu koji je na programu krajem godine, prenosi "Telegraf".

Samo 24 sata prije učešća na ovom turniru, predsjednik FITP-a Anđelo Binagi istakao je da će Novak Đoković igrati na Završnom mastersu, dok je sada Novak to porekao u Atini.

"Ne znam odakle je on (Binagi) dobio tu informaciju, ne znam od koga. Sigurno nije od mene ili mog tima. Tu odluku ću donijeti na kraju ovog turnira", poručio je Novak Đoković na konferenciji za medije nakon pobjede protiv Tabila.

Inače, turnir u Torinu startuje 9. novembra.