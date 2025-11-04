Влаховић донио бод Јувентусу – Бајерн и послије Париза перфектан

Извор:
Б92
04.11.2025
23:48
Коментари:0
Фудбалери Јувентуса одиграли су неријешено на свом терену против Спортинга (1:1), док је Бајерн наставио савршен низ резултата и након дуела са европским прваком Пари Сен Жерменом.
Головима Луиса Дијаза Баварци су славили на "Парку Принчева" резултатом 2:1.
У исто вријеме, у Торину, једини гол за домаће постигао је српски репрезентативац Душан Влаховић који се и овог пута нашао у стартној постави код новог тренера Лучана Спалетија, преноси "Б92".
Филип Костић је меч кренуо са клупе, ушао је у другом полувремену.
Влаховић је био далеко најактивнији играч домаћег тима, најопаснији и најконкретнији - са чак шест удараца у оквир гола португалског тима. Још једну борбену и потентну партију крунисао је голом у 34. минуту када је испратио пас Тирама, утрчао на прву стативу и матирао дотад сјајног Руија Силву.
Вриједи рећи да су Влаховић и Силва били најбоље оцијењени играчи на утакмици.
Прије него што је савладан Силва је Влаховићу "скинуо" три покушаја, дјеловао је тада заиста несавладиво, али Душан није посустајао, појачао је притисак и агресивност, убрзо и пронашао начин да матира чувара мреже Португалаца.
У наставку још два пута је покушао, но тада је Силва поново био на висини задатка и дефинитивно је најзаслужнији за егал у Торину и за чињеницу да ће Јуве морати да чека још најмање до наредне рунде за прву побједу ове сезоне.
У Паризу Бајерн је однео 13. побједу ве сезоне у оба најважнија такмичења - на девет у Бундеслиги накалемио је и четврту у Лиги шампиона.
Чета Венсана Компанија дјелује заиста незадрживо, за сада.
Прегрмјели су "рекордмајстери" и најтежи изазов до сада и уложили далеко највећи напор да и овог пута пјевају побједничку пјесму. Почели су гости перфектно, голом Луиса Дијаза већ у 4. минуту, и наставак је био савршен - нови гол Дијаза двадесетак минута касније након почетничке грешке капитена Парижана Маркињоса.
Мало прије тога Баварци су преко Гнабрија погодили и стативу...
Рјечју, доминирали су против европског шампиона.
И онда, само једна глупост могла је скупо да их кошта и да сав труд остане узалудан. Јунак меча и јунак побједе Дијаз оштро, са леђа, фаулирао је Хакимија у смирај полувремена, и то далеко од свог гола - потпуно нерезонски, те зарадио црвени картон и оставио саиграче на цједилу.
Хакими није могао даље, баш као ни Дембеле прије тога, такође због повреде, те је Енрике већ до полувремена морао да изврши двије принудне измјене.
Подсјетимо, већ је био лишен помоћи повријеђеног Десиреа Дуеа.
Наставак је донио очекиван развој ситуације - потпуну инцицијативу Парижана и дефанзивни блок Бавараца пред Нојером. Покушавали су "свеци" на све начине да пробију чврст бедем гостију, Корејац Ли је био изванредан, луцидан, енергично је играо, убацивао лопте пред гол и директно угрожавао Нојера, на крају је и најзаслужнији за поодак Невеша пошто га је савршено "спојио" са голом.
Али било је то све конкретно са нападачког репертоара ПСЖ-а, јер су Баварци успјели да се сачувају, одбране минималац и да наставе феноменалан низ резултата ове сезоне.
Атлетико - Ројал Унион Сен Жил 3:1 (2:0)
Алварес 39, Гризман 45+3, Љоренте 90+7 - Сајкс 81
Бодо/Глимт - Монако 0:1 (0:1)
Балоун 43
Јувентус - Спортинг 1:1 (1:1)
Влаховић 34 - Араухо 12
Ливерпул - Реал Мадрид 1:0 (0:0)
Мекалистер 61
Олимпијакос - ПСВ 1:1 (1:0)
Мартинс 19 - Пепи 90+3
ПСЖ - Бајерн 1:2 (0:2)
Невеш 74 - Дијаз 4, 32
Тотенхем - Копенхаген 4:0 (1:0)
Џонсон 19, Одобер 51, Ван Де Вен 64, Палиња 67
Најновије
Најчитаније
00
16
00
10
23
48
23
37
23
29
Тренутно на програму