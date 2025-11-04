Logo

ФК Борац одао почаст Младену Жижовићу

Извор:

АТВ

04.11.2025

19:58

Коментари:

0
Фото: АТВ

Фудбалски регион потресла је смрт Младена Жижовића који је преминуо током утакмице у Лучанима.

Платонова 6 завијена је у црно, а свом некадашњем, тренеру, али и саиграчу, данас су Борчеви првотимци упутили посљедњи поздрав из Трофејне сале Градског стадиона.

Памтиће се, кажу, да је Жижовић био човјек који је живио за фудбал, породицу и пријатеље.

На Градском стадиону освануо је и мурал са ликом Младена Жижовића. Његов тренерски печат и пласман у осмину финала Конференцијске лиге са бањалучким клубом препричаваће се генерацијама, а из Борца кажу да ће животно дјело Младена Жижовића за сва времена остати присутно у "црвено плавој" породици.

Младен Живковић

Фудбал

Познато вријеме и мјесто сахране Младена Жижовића

Туга због прераног одласка Младена Жижовића провејава фудбалским свијетом.

Комеморација поводом смрти Младена Жижовића биће одржана сутра у 10 часова у Банском двору, а сахрана дан касније на Градском гробљу у Бијељини.

