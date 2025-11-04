Сутра највећи супермјесец у години

Извор:
Сутра ће се на небу појавити највећи супермјесец у години, а његова близина Земљи учиниће да изгледа веће и свјетлије него иначе у вријеме пуног Мјесеца.
Супермјесец се јавља зато што Мјесец не кружи у савршеној орбити око Земље већ у елипси, због чега је некада током године ближи а некада даљи, преноси Гардијан.
Када се Мјесец у вријеме када је пун нађе на удаљености од десет одсто своје најближе тачке Земљи, назива се супермјесецом.
Мјесец ће у том тренутку, као и у наредној ноћи, изгледати осам одсто већи и око 16 одсто свјетлији од просјека.
У својој најближој тачки, Мјесец је удаљен око 350.000 километара од Земље, док је у својој најудаљенијој тачки удаљен око 400.000 километара.
