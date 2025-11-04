Logo

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

04.11.2025

22:31

Пожар у Тузли
Фото: Screenshot

Дом пензионера у Тузли евакуисан је након пожара, јавили су федерални медији.

Одмах су на мјесто догађаја упућене патроле полиције ПС Центар, ПС Исток, ПС Запад, тим за брзе интервенције Јединице за специјалну подршку УП МУП ТК-а, ватрогасци ПВЈ Тузла те СХМП Дома здравља Тузла.

Локални портали објавили су снимак евакуације.

Како се види на снимку, евакуисана је једна жена у инвалидским колицима.

До тренутка објаве овог текста три особе су хоспитализоване, а о страдалима није било информација.

