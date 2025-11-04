Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

Извор:
Агенције
04.11.2025
22:31
Коментари:0
Дом пензионера у Тузли евакуисан је након пожара, јавили су федерални медији.
Одмах су на мјесто догађаја упућене патроле полиције ПС Центар, ПС Исток, ПС Запад, тим за брзе интервенције Јединице за специјалну подршку УП МУП ТК-а, ватрогасци ПВЈ Тузла те СХМП Дома здравља Тузла.
Локални портали објавили су снимак евакуације.
Како се види на снимку, евакуисана је једна жена у инвалидским колицима.
До тренутка објаве овог текста три особе су хоспитализоване, а о страдалима није било информација.
Хроника
21 мин0
Хроника
55 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
41
22
35
22
34
22
31
22
30
Тренутно на програму