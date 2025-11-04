Стравична исповијест мајке Далибора, осумњиченог за брутално убиство своје Катарине

Извор:
Лесковачка полиција интензивно трага за Далибором Д. из села Печењевце који је како се сумња, јуче убио своју ванбрачну супругу Катарину Г. са којом има и дијете.
Пред породичном кућом убице и даље дежура полиција с обзиром на то да је Далибор Д. након што је убио партнерку Катарину Г. побјегао.
У Далиборовој кући су његови мајка и отац које полиција чува јер, како кажу, страхују да би они могли да буду сљедеће жртве синовљевог крвавог пира, преноси "Информер".
"Не знам зашто је Далибор убио Каћу, али се никада нису слагали. Вукли су се пет, шест година, а посљедњих годину дана боравили су на спрату наше куће. Стално су се свађали, она је толико викала да су и комшије чуле. Стално су пријављивали једно друго полицији, ма обоје су били неурачунљиви. Међутим, зачудо, јуче се није чуло ништа, па не знам на који је начин убио, а да она није ни глас пустила", прича очајна жена.
Како каже, јуче се вратила са њиве када је Далибор дошао у родитељски дио куће и тражио млађег брата.
"Нисмо се посјећивали иако смо живјели у истој кући баш због таквог њиховог понашања, па ми је било чудно када је дошао. Питао је за брата, казала сам му да се још није вратио из града. Верујем да је пратио његово кретање јер је поново дошао чим је овај ушао у кућу. Казао му је да пође са њим да му нешто покаже. Он се попео на спрат и у соби видио Каћине ноге, била је мртва. Далибор му је казао: 'Види шта сам урадио!'", наставља мајка.
Каже да и даље није имала појма о злочину јер јој је млађи син само казао да се пакују и да иду из куће.
"Отишли смо у Бојник код моје кћерке, тек тамо ми је зет рекао шта је Далибор урадио. Много сам се потресла, унуци су ме питали шта ми је, а ја сам им казала да ме боли глава да их не траумирам. Много се плашимо, ако Далибор нешто себи учини, нека га, али страхујем да и нас не нападне. Кад је ово урадио, видимо да је спреман на све", закључује ова жена.
Иначе, мјештани Печењевца за Далибора немају лијепих ријечи и подсјећају да је Далибор носио наногицу.
"Био је проблематичан, већ се женио, из тог брака има троје или четворо дјеце. Није се смирио ни са Каћом. Стално га је тражила полиција, једном је на њих бацио бетонске блокове. Носио је наногицу, а јуче је скинуо да би побјегао", рекао је комшија Зоран Л.
