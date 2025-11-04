Одређен притвор полицајцу осумњиченом за полну злоупотребу малољетнице

Извор:
Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор полицајцу Амару Турчалу, осумњиченом за полну злоупотребу малољетнице.
Он се сумњичи за Кривично дјело Полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година из члана 210д. став (2) Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине (КЗ Ф БиХ).
"Притвор се одређује из законских разлога прописаних чланом 146. став (1) тачка ц) ЗКП ФБиХ, који може трајати најдуже 1 (један) мјесец, односно до 02.12.2025. године или до другачије одлуке суда", саопштено је из Суда.
