Ово је Српкиња чије тијело је пронађено у замрзивачу

Извор:
Блиц
04.11.2025
15:19
Коментари:0
Тијело Катарине Глигоријевић пронађено је ноћас у замрзивачу у породичној кући у селу Печењевци код Лесковца.
Како се сумња, њу је убио ванбрачни партнер Далибор Демировић.
Хроника
Хорор у Србији: Тијело жене пронађено у замрзивачу
Како се сазнаје, у селу Печењевци и у Лесковцу у току је интензивна потрага за осумњиченим.
Према ријечима комшија који интензивно трагају за осумњиченим за убиство жене, тијело жене су наводно пронашла његова дјеца из првог брака.
"Чули смо да су они пријавили злочин, а потом побјегли. Тијело је нађено у замрзивачу. У селу је преко 20 возила полиције, цијело село га тражи", кажу комшије.
Према информацијама, убијена жена је живјела у ванбрачној заједници са осумњиченим.
Економија
Хоће ли због горива да поскупи и брашно?
"Они су у посљедњих годину дана у неком токсичном односу, она је час одлазила, час долазила код њега. Она је родом из Лесковца, долазила је овдје у село. Имали су јако турбулентан однос", кажу комшије.
Више јавно тужилаштво у Лесковцу наложило је обдукцију након које ће се знати тачан узрок смрти.
"Полицијска управа у Лесковцу обавијестила је данас дежурног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у овом граду да постоје основи сумње да је Д.Д, у току прошле ноћи, убио своју ванбрачну супругу Г.К. и да је она, без знакова живота, пронађена у породичној кући осумњиченог", наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу.
У саопштењу које су медији добили од главног јавног тужиоца Љиљане Златановић Јанковић се наводи да тужилаштву још увијек није достављена кривична пријава поводом овог догађаја, а да се, према информацијама које имају, Д.Д. налази у бјекству односно да још увијек није пронађен.
Здравље
Које витамине и минерале треба узимати зими?
"Напомињемо да званичног саопштења у вези са овим догађајем није било ни од стране Полицијске управе Лесковац, ни од стране Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу, с обзиром на то да је тужилаштво дало налоге у циљу прикупљања додатних обавјештења и даљег поступања полицијских службеника", истиче се у одговору Вишег тужилаштва у Лесковцу, преноси "Блиц".
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
09
16
05
16
04
16
01
Тренутно на програму