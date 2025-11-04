Logo

Ово је Српкиња чије тијело је пронађено у замрзивачу

Катарина Глигоријевић
Тијело Катарине Глигоријевић пронађено је ноћас у замрзивачу у породичној кући у селу Печењевци код Лесковца.

Како се сумња, њу је убио ванбрачни партнер Далибор Демировић.

Полиција Србија

Хроника

Хорор у Србији: Тијело жене пронађено у замрзивачу

Како се сазнаје, у селу Печењевци и у Лесковцу у току је интензивна потрага за осумњиченим.

Према ријечима комшија који интензивно трагају за осумњиченим за убиство жене, тијело жене су наводно пронашла његова дјеца из првог брака.

Комшије: Тијело је било у замрзивачу

"Чули смо да су они пријавили злочин, а потом побјегли. Тијело је нађено у замрзивачу. У селу је преко 20 возила полиције, цијело село га тражи", кажу комшије.

Према информацијама, убијена жена је живјела у ванбрачној заједници са осумњиченим.

brasno pixabay

Економија

Хоће ли због горива да поскупи и брашно?

"Они су у посљедњих годину дана у неком токсичном односу, она је час одлазила, час долазила код њега. Она је родом из Лесковца, долазила је овдје у село. Имали су јако турбулентан однос", кажу комшије.

Више јавно тужилаштво у Лесковцу наложило је обдукцију након које ће се знати тачан узрок смрти.

Огласило се тужилаштво у Лесковцу

"Полицијска управа у Лесковцу обавијестила је данас дежурног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у овом граду да постоје основи сумње да је Д.Д, у току прошле ноћи, убио своју ванбрачну супругу Г.К. и да је она, без знакова живота, пронађена у породичној кући осумњиченог", наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу.

У саопштењу које су медији добили од главног јавног тужиоца Љиљане Златановић Јанковић се наводи да тужилаштву још увијек није достављена кривична пријава поводом овог догађаја, а да се, према информацијама које имају, Д.Д. налази у бјекству односно да још увијек није пронађен.

Витамини таблете

Здравље

Које витамине и минерале треба узимати зими?

"Напомињемо да званичног саопштења у вези са овим догађајем није било ни од стране Полицијске управе Лесковац, ни од стране Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу, с обзиром на то да је тужилаштво дало налоге у циљу прикупљања додатних обавјештења и даљег поступања полицијских службеника", истиче се у одговору Вишег тужилаштва у Лесковцу, преноси "Блиц".

