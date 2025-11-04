Ухваћена змија у дворишту основне школе

04.11.2025
У дворишту Основне школе "Светозар Марковић" у Врању помоћни радници примијетили су змију и одмах алармирали запослене који су у помоћ позвали познатог српског змијоловца Владицу Станковића.
Искусни Владица Станковић јутрос је из шахте у дворишту Основне школе с лакоћом извукао змију, како каже, дугачку око један метар.
''Звали су ме из школе и рекли да су примијетили змију у школи и да се сакрила у шахту. У питању је неотровна змија, степски смук, дугачка до једног метра'', открива Владица за Блиц.
Како истиче, нормално је у овом временском периоду да их има.
''Мало је захладнило и полако се змије припремају за брумацију, улазе у зимски сан. Оне су хладнокрвне животиње и траже мјеста гдје је температура изнад нуле. Крију се у шахтове, у рупе од глодара, у бунарима, подрумима, у старим кућама, посебно од камена'', открива Владица.
У тренутку када је ухватио змију у дворишту основне школе у Врању, Владица каже да тада дјеца нису била присутна, већ су била у учионицама, ипак, сви који их виде обично паниче.
''Сви паничи, тај страх је увијек присутан'', додаје на крају.
