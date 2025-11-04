Logo

Ухваћена змија у дворишту основне школе

04.11.2025

14:35

Коментари:

0
Ухваћена змија у дворишту основне школе

У дворишту Основне школе "Светозар Марковић" у Врању помоћни радници примијетили су змију и одмах алармирали запослене који су у помоћ позвали познатог српског змијоловца Владицу Станковића.

Искусни Владица Станковић јутрос је из шахте у дворишту Основне школе с лакоћом извукао змију, како каже, дугачку око један метар.

''Звали су ме из школе и рекли да су примијетили змију у школи и да се сакрила у шахту. У питању је неотровна змија, степски смук, дугачка до једног метра'', открива Владица за Блиц.

Како истиче, нормално је у овом временском периоду да их има.

Гдје се све крију змије у Србији

''Мало је захладнило и полако се змије припремају за брумацију, улазе у зимски сан. Оне су хладнокрвне животиње и траже мјеста гдје је температура изнад нуле. Крију се у шахтове, у рупе од глодара, у бунарима, подрумима, у старим кућама, посебно од камена'', открива Владица.

Владица Станковић zmija

Занимљивости

"Нису знали о којој врсти се ради": Извукао огромну змију из куће

У тренутку када је ухватио змију у дворишту основне школе у Врању, Владица каже да тада дјеца нису била присутна, већ су била у учионицама, ипак, сви који их виде обично паниче.

''Сви паничи, тај страх је увијек присутан'', додаје на крају.

Подијели:

Тагови:

Змија

Школа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тања Баришић

Градови и општине

Необичан хоби дјевојке из Градишке: Голим рукама хвата змије

5 д

0
"Змијањски вез“ одушевио Кинезе: Амбасада БиХ у Кини промовисала културу и умјетност

Друштво

"Змијањски вез“ одушевио Кинезе: Амбасада БиХ у Кини промовисала културу и умјетност

6 д

0
Отровница се крила испред куће: Човјек налетио на њу, па схватио да их има чак 3

Друштво

Отровница се крила испред куће: Човјек налетио на њу, па схватио да их има чак 3

1 седм

0
Угриз змије

Наука и технологија

Застрашујуће: Први пут снимљен напад отровнице у високој резолуцији

1 седм

0

Више из рубрике

Младић (23) силовао дјевојчицу млађу од 14 година

Србија

Младић (23) силовао дјевојчицу млађу од 14 година

6 ч

0
Мушкарац претучен усред ресторана

Србија

Мушкарац претучен усред ресторана

21 ч

0
Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос

Србија

Избила туча свадби: Млада задржала своје презиме и услиједио хаос

1 д

0
Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере

Србија

Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Преминуо бивши голман Црвене звезде

16

09

Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

16

05

ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

16

04

Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

16

01

Парежанин: Сједиште ХЕ "Дабар" треба да буде у Билећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner