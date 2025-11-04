Младић (23) силовао дјевојчицу млађу од 14 година

04.11.2025
10:12
Коментари:0
Полиција је ухапсила М. Н. (23), осумњиченог да је силовао дијете млађе од 14 година.
Он је спроведен дежурном јавном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину ради саслушања, у току ког је изнио своју одбрану.
Тужилаштво је, након тога, судији за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину поднијело приједлог за одређивање притвора, како осумњичени останком на слободи не би утицао на свједоке и жртву, али и како у кратком временском року не би поновио кривично дјело.
Свијет
Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се ставља на терет да је на територији општине Сечањ принудио на обљубу малољетну оштећену, односно дијете које је млађе од 14 година.
''У току истраге прикупиће се сви докази и подаци како би јавни тужилац могао одлучити да ли ће подићи оптужницу или обуставити поступак“, навело је тужилаштво.
За кривично дјело силовање, које се М. Н. ставља на терет, запријећена је казна затвора од најмање десет година или доживотни затвор.
(Дневник)
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
3 д0
Регион
4 д0
Најновије
Најчитаније
10
44
10
32
10
27
10
14
10
13
Тренутно на програму