Logo

Тужилац МКС-а који је покренуо случај против Израела оптужен за силовање

Извор:

Б92

31.10.2025

20:40

Коментари:

0
Тужилац МКС-а који је покренуо случај против Израела оптужен за силовање

Када је стигла на породичну рођенданску забаву, Ајша је одлучила да више не може да ћути. Позвала је мужа и признала му шта се, како је рекла, дешавало на послу скоро годину дана.

Њен шеф, Карим Кан, главни тужилац Међународног кривичног суда (МКС), према Ајшиним ријечима, сексуално ју је злостављао мјесецима.

Према Тајмсу, Ајша, која је одлучила да проговори под тим именом, тврди да ју је Кан више пута љубио, додиривао и присиљавао на секс без њеног пристанка током 11 мјесеци. Њен муж, Малик, рекао је: "Позвала ме је и рекла: 'Нешто се десило.' Ајша је затим изнијела озбиљне оптужбе – да ју је Кан више пута љубио, додиривао и имао секс са њом током 11 мјесеци – без њеног пристанка."

Кан пориче све оптужбе

Кан, британски адвокат и главни тужилац МКС-а, одлучно је негирао све оптужбе. Он је преко својих адвоката рекао да се никада није понашао непримјерено, узнемиравао или злостављао било кога, и да није починио никакав облик присиле или професионално неприхватљивог понашања.

Ајша, која је у касним тридесетим, тврди да ју је Кан наводно злостављао у свом дому, канцеларији и хотелима током службених путовања.

Истрага УН и политичка позадина

Кан (55) је тренутно на одсуству са мјеста главног тужиоца док Уједињене нације истражују наводе о сексуалном нападу, као и наводе да је покушао да застраши и освети се наводној жртви и онима који су пријавили његово понашање.

Оптужбе, о којима је Кан обавијештен у мају прошле године, појавиле су се док је припремао неке од најосјетљивијих налога за хапшење у историји суда - против израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и бившег министра одбране Јоава Галанта, због сумње на злочине против човјечности у сукобу у Гази.

Случај је брзо добио политичку димензију. Кан и његове присталице тврде да су наводи покушај дискредитовања због гоњења израелских лидера, док Ајшин супруг Малик и њене колеге то снажно поричу. Канови адвокати наглашавају да су такве тврдње "доказиво лажне".

(б92)

Подијели:

Тагови:

Силовање

Међународни кривични суд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Си-Ен-Ен: Пентагон одобрио слање "томахавка" Украјини, одлука ипак чека Трампа

Свијет

Си-Ен-Ен: Пентагон одобрио слање "томахавка" Украјини, одлука ипак чека Трампа

2 ч

0
Трамп: Мађарска тражила изузеће, ми нисмо одобрили

Свијет

Трамп: Мађарска тражила изузеће, ми нисмо одобрили

3 ч

0
Трамп: Не разматрам нападе на територији Венецуеле

Свијет

Трамп: Не разматрам нападе на територији Венецуеле

3 ч

0
Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница

Свијет

Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

37

Захтјев за пуштање Саркозија биће разматран 10. новембра

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner