Тужилац МКС-а који је покренуо случај против Израела оптужен за силовање

Б92
31.10.2025
20:40
Када је стигла на породичну рођенданску забаву, Ајша је одлучила да више не може да ћути. Позвала је мужа и признала му шта се, како је рекла, дешавало на послу скоро годину дана.
Њен шеф, Карим Кан, главни тужилац Међународног кривичног суда (МКС), према Ајшиним ријечима, сексуално ју је злостављао мјесецима.
Према Тајмсу, Ајша, која је одлучила да проговори под тим именом, тврди да ју је Кан више пута љубио, додиривао и присиљавао на секс без њеног пристанка током 11 мјесеци. Њен муж, Малик, рекао је: "Позвала ме је и рекла: 'Нешто се десило.' Ајша је затим изнијела озбиљне оптужбе – да ју је Кан више пута љубио, додиривао и имао секс са њом током 11 мјесеци – без њеног пристанка."
Кан, британски адвокат и главни тужилац МКС-а, одлучно је негирао све оптужбе. Он је преко својих адвоката рекао да се никада није понашао непримјерено, узнемиравао или злостављао било кога, и да није починио никакав облик присиле или професионално неприхватљивог понашања.
Ајша, која је у касним тридесетим, тврди да ју је Кан наводно злостављао у свом дому, канцеларији и хотелима током службених путовања.
Кан (55) је тренутно на одсуству са мјеста главног тужиоца док Уједињене нације истражују наводе о сексуалном нападу, као и наводе да је покушао да застраши и освети се наводној жртви и онима који су пријавили његово понашање.
Оптужбе, о којима је Кан обавијештен у мају прошле године, појавиле су се док је припремао неке од најосјетљивијих налога за хапшење у историји суда - против израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и бившег министра одбране Јоава Галанта, због сумње на злочине против човјечности у сукобу у Гази.
Случај је брзо добио политичку димензију. Кан и његове присталице тврде да су наводи покушај дискредитовања због гоњења израелских лидера, док Ајшин супруг Малик и њене колеге то снажно поричу. Канови адвокати наглашавају да су такве тврдње "доказиво лажне".
