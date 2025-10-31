Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница

Извор:
Руско Министарство спољних послова саопштило је да је јапанској Амбасади у Москви уложен протест због војних вјежби на јапанској територији које потенцијално представљају пријетњу границама Русије на Далеком истоку.
"Јапанској Амбасади у Москви данас је уложен снажан протест у вези са војним вјежбама, које су одржане од 20. до 31. октобра, а обухватале су цијелу територију Јапана, укључујући подручја острва Хокаидо у географској близини Руске Федерације", наводи се у саопштењу.
Из руског Министарства упозоравају да таква провокативна војна активност представља потенцијалну пријетњу безбједности граница Русије на њеном Далеком истоку.
"Русија задржава право да предузме мјере како би осигурала своју безбједност у вези са присуством батерије ракетног система `тифон` у америчкој војној бази у Јапану", додало је Министарство.
