Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница

Извор:

СРНА

31.10.2025

17:57

Москва уложила протест због војних вјежби близу руских граница
Фото: pexels/Lubov Tandit

Руско Министарство спољних послова саопштило је да је јапанској Амбасади у Москви уложен протест због војних вјежби на јапанској територији које потенцијално представљају пријетњу границама Русије на Далеком истоку.

"Јапанској Амбасади у Москви данас је уложен снажан протест у вези са војним вјежбама, које су одржане од 20. до 31. октобра, а обухватале су цијелу територију Јапана, укључујући подручја острва Хокаидо у географској близини Руске Федерације", наводи се у саопштењу.

Из руског Министарства упозоравају да таква провокативна војна активност представља потенцијалну пријетњу безбједности граница Русије на њеном Далеком истоку.

"Русија задржава право да предузме мјере како би осигурала своју безбједност у вези са присуством батерије ракетног система `тифон` у америчкој војној бази у Јапану", додало је Министарство.

Тагови:

Москва

Japan

granice

