Хрватинић: Хрватска за поштовање конститутивних народа

Извор:
Агенције
31.10.2025
17:41
Коментари:0
Хрватска сматра да се само омогућавањем једнаке заступљености свих конститутивних народа у БиХ може постићи функционална демократија и стабилност земље, изјавио је замјеник хрватског амбасадора у УН Хрвоје Ћурић Хрватинић.
Он је у Савјету безбједности нагласио да се мора гарантовати правично учешћа у власти свих конститутивних народа, те истакао да се ово питање мора најхитније рјешавати, посебно имајући у виду предстојеће изборе.
Хрватинић је навео да је посебан проблем непоштовање изборне воље народа јер то подрива повјерење.
"Дејтонски споразум је основа архитектуре БиХ", рекао је Хрватинић у обраћању током дебате о БиХ.
Према његовим ријечима, мора се ријешити питање ерозије дејтонских принципа, нарочито равноправности конститутивних народа.
Он је оцијенио да је посљедња година обиљежена кризом која мора бити ријешена, уз ангажман свих актера.
Хрватинић је позвао све да поштују суверенитет БиХ и равноправности конститутивних народа.
Он је поздравио кретање БиХ ка ЕУ, као и јачање институција, те истакао да је Хрватска допринијела напретку БиХ на европском путу.
Хрватска поздравља одлуку о продужетку мандата мисије `Алтеа`", рекао је он.
Након обраћања Хрватинића, амбасадор Русије у УН Василиј Небензја у својству предсједавајућег закључио је полугодишњу дебату о ситуацији у БиХ., наметања штетна за стабилност региона
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Регион
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
45
19
41
19
39
19
37
19
31
Тренутно на програму