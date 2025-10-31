Logo

Хрватинић: Хрватска за поштовање конститутивних народа

Извор:

Агенције

31.10.2025

17:41

Коментари:

0
Хрватинић: Хрватска за поштовање конститутивних народа
Фото: screenshot

Хрватска сматра да се само омогућавањем једнаке заступљености свих конститутивних народа у БиХ може постићи функционална демократија и стабилност земље, изјавио је замјеник хрватског амбасадора у УН Хрвоје Ћурић Хрватинић.

Он је у Савјету безбједности нагласио да се мора гарантовати правично учешћа у власти свих конститутивних народа, те истакао да се ово питање мора најхитније рјешавати, посебно имајући у виду предстојеће изборе.

Хрватинић је навео да је посебан проблем непоштовање изборне воље народа јер то подрива повјерење.

"Дејтонски споразум је основа архитектуре БиХ", рекао је Хрватинић у обраћању током дебате о БиХ.

Према његовим ријечима, мора се ријешити питање ерозије дејтонских принципа, нарочито равноправности конститутивних народа.

Он је оцијенио да је посљедња година обиљежена кризом која мора бити ријешена, уз ангажман свих актера.

Хрватинић је позвао све да поштују суверенитет БиХ и равноправности конститутивних народа.

Он је поздравио кретање БиХ ка ЕУ, као и јачање институција, те истакао да је Хрватска допринијела напретку БиХ на европском путу.

Хрватска поздравља одлуку о продужетку мандата мисије `Алтеа`", рекао је он.

Након обраћања Хрватинића, амбасадор Русије у УН Василиј Небензја у својству предсједавајућег закључио је полугодишњу дебату о ситуацији у БиХ., наметања штетна за стабилност региона

Подијели:

Таг:

Уједињене нације

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сабалић: Хрватски сабор дозволио негирање злочина у Јасеновцу

Регион

Сабалић: Хрватски сабор дозволио негирање злочина у Јасеновцу

3 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Срби ушли у такси у центру Загреба, настала сцена за памћење

5 ч

0
Линта: Покренути истрагу о хрватским злочинима на подручју Билогоре

Регион

Линта: Покренути истрагу о хрватским злочинима на подручју Билогоре

7 ч

0
Ковић: Скандалозни скуп у Сабору о Јасеновцу посљедица порицања геноцида над Србима

Регион

Ковић: Скандалозни скуп у Сабору о Јасеновцу посљедица порицања геноцида над Србима

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

45

Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини

19

41

Семир Церић Коке депортован из Шведске: Изручиће га на Аеродрому Бањалука

19

39

Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ обиљежио 91 годину постојања

19

37

Трамп: Мађарска тражила изузеће, ми нисмо одобрили

19

31

Купусијада се организује, а плата нема

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner