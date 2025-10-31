Ковић: Скандалозни скуп у Сабору о Јасеновцу посљедица порицања геноцида над Србима

Извор:
СРНА
31.10.2025
09:32
Коментари:0
Историчар Милош Ковић сматра да је скандалозни скуп у Сабору посљедица порицање геноцида над Србима у Хрватској, поготово оног највећег од 1941. до 1945. године, те наглашава да између Јасеновца и Сребренице нема никакве сличности, јер наратив о сребреничким дешавањима из јула 1995. године служи управо томе да се релативизује злочин почњен у јасеновачком стравичном логору смрти.
Ковић је рекао Срни да упорно порицање геноцида над Србима у Хрватској производи посљедице, попут концерта Марка Перковића Томпсона на којем готово пола милиона људи, углавном младих узвикује усташки поздрав "За дом спремни!" и скандалозног скупа о Јасеновцу недавно одржаног у Сабору у организацији Посланичког клуба странака Дом и национално окупљање /Домино/ и Хрватски суверенисти.
Коментаришући поруке са скупа помпезно названог округли сто на тему "Научни приступ истраживању Јасеновца", попут оне да је "Јасеновцу убијено мање људи него у Сребреници", Ковић је објаснио да је порицање геноцида над Србима набујало до те мјере да групице живописних ликова које то промовишу одрже и конференцију у хрватском Сабору, што значи да имају подршку бар дијела званичника Хрватске.
Република Српска
Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача
"Овде је, колико ми је познато, реч о једном посланичком клубу и о председнику Сабора, који није личност од малог утицаја у Хрватској. За нас је то још један сигнал да се Хрватска није суочила са својом прошлошћу и да не уме да изађе на крај са стравичним чињеницама о геноциду који је НДХ починила над Србима", истакао је Ковић.
Према његовим ријечима, у Хрватској се много пише о геноциду почињеном над Јеврејима и над Ромима, али се геноцид над Србима не признаје.
"Вероватно и зато што је тај геноцид довршен у наше дане, када је протерано више од 250.000 људи само у етичком чишћењу, које је названо Олујом", сматра Ковић.
Када се томе дода огроман број Срба који је био приморан да оде из Хрватске од почетка рата 1991. године, каже Ковић, онда се види да је тамо извршено најстрашније етничко чишћење у Европи након Другог свјетског рата и да је геноцид започет 1941. године приведен крају.
"Према неким историчарима, тај геноцид почео је 1914. године, и то у околини Фоче на Дрини, а према другима у Јадру, Рађевини и Мачви. И у том геноциду хрватски војници су одиграли врло велику улогу унутар аустроугарске војске", указао је Ковић.
Све су то, истиче Ковић, историјске чињенице, и то веома тврде и јасно је да хрватској јавности није лако да се суочи са тим, поготово што се то суочавање са прошлошћу није догодило ни 1918. године, а поготово не 1945. године.
Према Ковићевој оцјени, скуп у Сабору Хрватске о Јасеновцу је и још једна у низу важних порука српским порицатељима геноцида у НДХ.
Он је додао да се у дијелу српској јавности одомаћила недостојна игра бројевима жртава Јасеновца, нагласивши да је то директна трговина српским мученицима и страдалницима из Другог свјетског рата.
"Са друге стране, јасно је да било какво смањивање броја жртава Јасеновца неће довести до било каквог знака добре воље из Загреба. Напротив, ту краја нема", навео је Ковић.
Према његовим ријечима, и на примјеру срамног скупа у Сабору види се да та игра бројевима на крају мора доћи до апсурдних поређења Јасеновца и Сребренице.
"Важно је да се нагласи да између Јасеновца и Сребренице не може бити никакве сличности нити блискости. Наратив о Сребреници управо служи томе да се релативизује Јасеновац и да се изједначе један огромни, страшни логор смрти са једним ратним злочином, почињеним над ратним заробљеницима", навео је Ковић.
Он је напоменуо да се између та два догађаја не може ставити знак једнакости ни на какав логичан начин.
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму