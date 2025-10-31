Старац више пута силовао и злостављао дјевојку у вјерској заједници

Извор:
Индекс
31.10.2025
08:29
Коментари:0
Под сумњом да је током неколико мјесеци починио низ тешких сексуалних злочина над 22-годишњом дјевојком у Ријеци је ухапшен мушкарац (70).
Према незваничним информацијама, сумња се да су се злостављања догодила у вјерској заједници која није званично регистрована. Према оптужници, мушкарац је више пута силовао дјевојку и користио је да чини непристојна дјела.
Према досадашњим сазнањима истраге, кривична дјела су се догодила у периоду од најмање седам мјесеци, почевши од почетка прошле године.
Дјевојка је наводно била задужена за бригу о 70-годишњаку - припремање хране за њега и помагање у његовим дневним потребама - али умјесто тога, мушкарац ју је систематски злостављао.
Полиција га је данас поподне спровела у Окружни суд у Ријеци, а Државно тужилаштво је затражило да му се одреди притвор због опасности од понављања кривичног дјела и могућности утицаја на свједоке.
(Индекс)
