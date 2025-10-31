Logo

Старац више пута силовао и злостављао дјевојку у вјерској заједници

Извор:

Индекс

31.10.2025

08:29

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Под сумњом да је током неколико мјесеци починио низ тешких сексуалних злочина над 22-годишњом дјевојком у Ријеци је ухапшен мушкарац (70).

Према незваничним информацијама, сумња се да су се злостављања догодила у вјерској заједници која није званично регистрована. Према оптужници, мушкарац је више пута силовао дјевојку и користио је да чини непристојна дјела.

Према досадашњим сазнањима истраге, кривична дјела су се догодила у периоду од најмање седам мјесеци, почевши од почетка прошле године.

ILI-SVIJET-GLOBUS-28082025

Занимљивости

Само ова земља се простире на свим континентима

Дјевојка је наводно била задужена за бригу о 70-годишњаку - припремање хране за њега и помагање у његовим дневним потребама - али умјесто тога, мушкарац ју је систематски злостављао.

Полиција га је данас поподне спровела у Окружни суд у Ријеци, а Државно тужилаштво је затражило да му се одреди притвор због опасности од понављања кривичног дјела и могућности утицаја на свједоке.

(Индекс)

Подијели:

Таг:

Силовање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Svijet globus

Занимљивости

Само ова земља се простире на свим континентима

1 ч

0
Штедња грађана достигла 18,8 милијарди КМ

Економија

Штедња грађана достигла 18,8 милијарди КМ

1 ч

0
Обилне кише погодиле Њујорк, има страдалих

Свијет

Обилне кише погодиле Њујорк, има страдалих

1 ч

0
Да ли ће поскупити уље?

Економија

Да ли ће поскупити уље?

1 ч

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Суд у Подгорици укинуо притвор држављанима Турске и Азербејџана

10 ч

0
Птичји грип потврђен код лабуда у Словенији

Регион

Птичји грип потврђен код лабуда у Словенији

21 ч

0
Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике

Регион

Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике

23 ч

0
"Окрећу главу од бруталног понижавања јасеновачких жртава"

Регион

"Окрећу главу од бруталног понижавања јасеновачких жртава"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

36

НАСА хитно реаговала због изјава Ким Кардашијан

09

32

Ковић: Скандалозни скуп у Сабору о Јасеновцу посљедица порицања геноцида над Србима

09

28

Пале цијене злата

09

28

Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

09

23

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner