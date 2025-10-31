Обилне кише погодиле Њујорк, има страдалих

31.10.2025
08:13
Коментари:0
Обилне кише погодиле су Њујорк, а због поплава које су услиједиле, смртно су страдале двије особе.
Градоначелник Њујорка Ерик Адамс, додао су због олује отказани поједини летови, те да су метеоролошке службе упозориле на поплаве у неким подручјима.
Метеоролошке службе извијестиле су о рекордних 4,7 центиметара кише у Централ Парку, док је на аеродрому Ла Гуардиа пало 5,31 центиметар, а на међународном аеродрому Њујорк Либерт 5,05 центиметара.
Национална метеоролошка служба такође је издала упозорења на поплаве на обали за дијелове Бронкса, Бруклина и Квинса.
Flooding in Brooklyn, New York City, USA now! pic.twitter.com/CwmrqkeWdb— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму