Ураган Мелиса однио скоро 30 живота на Карибима, креће се ка Бермудима

Извор:
Танјуг
31.10.2025
07:25
Ураган Мелиса, који је опустошио већи дио сјеверних Кариба и однео готово 30 живота, ојачао је синоћ и упутио се ка Бермудима, саопштили су локални званичници и метеоролошке службе.
Становници широм северних Кариба сагледавају штету коју нанио ураган Мелиса, док је, према најновијим подацима, најмање 28 људи страдало на Хаитију, Јамајци и у Домиканској Републици, при чему је највећи број жртава пријављен на Хаитију, преноси јутрос ЦБС.
Предсједник САД Доналд Трамп је наложио Стејт департменту да мобилише подршку за погођене заједнице на Јамајци, Бахамима, Куби, Хаитију и острвима Теркс и Кејкос после урагана, саопштио је у четвртак Стејт департмент.
У саопштењу се наводи да ће се, такође, пратити ситуација на Бермудима.
У четвртак је Мелиса кренула са Бахама и усмерила се према Бермудима, гдје се очекује да ће се временски услови "бру погоршати" касније током дана, саопштио је Национални центар за урагане.
Брзина вјетра достиже и до 169 километара на час, а очекује се да ће олуја донијети ураганске услове, иако ће њено "око" проћи сјеверозападно од острва.
Власти на Бермудима најавиле су затварање моста у четвртак увече и обуставу рада школа и трајеката данас, из предострожности.
Мелиса је претходно прошла кроз Бахаме, где су укинута упозорења на олују, али још није проглашено стање потпуне безбедности.
Званичници су навели да ће тек у суботу одлучити када ће се евакуисани становници моћи вратити на острва.
Хаити није био директно погођен, али је забиљежено најмање 25 жртава, углавном у јужном граду Пети-Гав, гдје се ријека излила из корита послије вишедневних обилних падавина.
Јамајку је Мелиса погодила као ураган пете категорије, први те јачине још од 1988. године и однијела најмање четири живота у југозападним деловима острва.
На Куби је евакуисано више од 735.000 грађана, а туристи са сјеверних острва премештени су у хотеле у унутрашњости. Пријављена су велика оштећења инфраструктуре и усијева, али за сада нема потврђених жртава.
Сједињене Државе послале су тимове за потрагу и спасавање на Јамајку, а државни секретар Марко Рубио најавио је и хитну хуманитарну помоћ Куби, коју је Мелиса погодила као ураган треће категорије.
Према америчком сервису "Accu Weather", Мелиса је трећи најинтензивнији ураган икада забиљежен на Карибима, што је додатно повећало размјере разарања.
Научници упозоравају да се урагани у посљедњим годинама чешће и брже интензивирају због загревања океана изазваног емисијом гасова са ефектом стаклене баште.
