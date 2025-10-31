Logo

Бањалука добила нову директорку Туристичке организације

31.10.2025

07:07

Фото: АТВ

Миња Шурлан, дипломирани правник, нова је директорка Туристичке организације Бањалука, која је на тој позицији замијенила Драгану Вуклиш, дипломираног економисту.

Рјешење о именовању Шурланове објављено је у Службеном гласнику града Бањалука, а како је наведено она је за директора именована на период од четири године.

Такође, у истом Службеном гласнику од 23. октобра ове године, објављено је и рјешење о разрјешењу Вуклишеве са мјеста директора ЈУ Туристичка организација Града Бањалука.

"Драгана Вуклиш, дипломирани економиста, разрјешава се дужности директора ЈУ Туристичка организација Града Бања Лука, прије истека мандата", наведено је у Службеном гласнику.

Такође, они су дали и образложење наводећи да је Скупштина града Бањалука на 3. сједници одржаној 20.3.2025. године донијела рјешење којим се Драгана Вуклиш разрјешава дужности директора ЈУ Туристичка организација града Бањалука након чега Вуклишева покреће управни спор пред Окружним судом у Бањалуци.

"Окружни суд у Бањалуци доноси пресуду у којој се тужба уважава и оспорени акт поништава. У образложењу наведене пресуде стоји, између осталог, да тужени Скупштина града Бањалука, има законско овлашћење да разрјешава директора ЈУ Туристичка организација Града Бањалуке. Суд у образложењу пресуде наводи да у образложењу акта нису наведени докази на основу којих је утврђено чињенично стање, односно докази из којих произилазе разлози за разрјешење директора Установе, због чега се не може испитати законитост оспореног акта. На крају се даје обавеза туженом да донесе нови управни акт уважавајући правно схватање овог суда и примједбе суда у погледу поступка", наводи се у Службеном гласнику града Бањалука.

Након тога, Скупштина је утврдила постојање материјалних и процесних услова за доношење новог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Туристичка организација Града Бањалука, те је наведено да је понашање директора довело до нарушавања финансијске дисциплине и институционалних односа, преносе Независне.

"Скупштина утврђује да постоје законски разлози за разрјешење директора прије истека мандата. Имајући у виду да је у поновном поступку у потпуности испоштована пресуда суда, да су чињенице документовано потврђене, а поступак спроведен у складу са законом, Скупштина града Бањалука доноси ово рјешење као законито и засновано на доказима, с циљем обезбјеђивања уставног и законитог функционисања јавне установе и заштите јавног интереса", наведено је у Службеном гласнику града Бањалука.

Turistička organizacija

