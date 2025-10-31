Logo

Младић поријеклом из БиХ осуђен у случају шверца 818 килограма кокаина

Младић поријеклом из БиХ осуђен у случају шверца 818 килограма кокаина
Суд у данском Холбеку осудио је 28-годишњег мушкарца, поријеклом из Босне и Херцеговине, на 16 година затвора због његов улоге у шверцу 818 килограма кокаина, заплијењених прошле године.

Тужилаштво је тражило и одузимање данског држављанства и протјеривање из Данске, али судија се одлучио само за затворску казну.

Дански медији су пренијели да је с њим, на исту затворску казну, осуђен и 40-годишњи мушкарац који има двојно држављанство Србије и Хрватске и он ће бити протјеран из Данске.

У овом процесу је оптужен и 61-годишњак, такође поријеклом из БиХ, ослобођен је оптужби. Он је, иначе, отац осуђеног 28-годишњака.

Како преносе медији, ријеч је о процесу о случају 818 килограма кокаина који су испливали на обалу Сејеробугтена, марта прошле године.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Суд у Подгорици укинуо притвор држављанима Турске и Азербејџана

Иначе, још на самом почетку процеса, 28-годишњак, Данац поријеклом из БиХ, признао је да је 14. марта 2024. године, заједно са другима чија имена није желио да помене, кренуо из Хоганаса у Шведској изнајмљеним једрилицом ка контејнерском броду „Кул Експлорер“.

Према објашњењу 28-годишњака, знао је да ће се извршити такозвано испуштање, што значи да ће кокаин бити бачен у море у водоотпорним кесама. Намјера је била да он покупи кесе.

Међутим, прикупљање кокаина није ишло по плану, јер мушкарци у чамцу нису могли да пронађу кокаин, који је умјесто према њима, отпловио до обале залива Сејеро, на Сејероу, гд‌је су га грађани пронашли и алармирали полицију.

Другооптужени, 40-годишњи држављанин Србије и Хрватке, признао је да је био на излету бродом, али према сопственом исказу, наводно су га оптужени замолили да им помогне у помјерању чамца. Прекршајни суд у Холбеку је одбацио његов исказ као непоуздан, између осталог и зато што се пловидба одвијала ноћу, а чамац је био далеко те ноћи.

Отац 28-годишњака, који је још давно дошао из БиХ у Данску, на почетку суђења се изјаснио да није крив. Његов син је на суду сам објаснио да је он тај који је искористио оца да му буде возач и донесе му новац, али да његов отац није знао ништа о кокаину. Овај 61-годишњак је ослобођен.

Тужилаштво вјерује да су још двојица мушкараца била умијешана у неуспјелу акцију преузимања кокаина. Један је у притвору у Аустрији, а његов случај ће бити саслушан накнадно. Други, који је млађи брат 28-годишњака, је на слободи, пише ТВ2еаст.

