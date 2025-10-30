Logo

Тестирање нуклеарног оружја: САД не планирају детонације већих размјера?

Извор:

Агенције

30.10.2025

21:40

Тестирање нуклеарног оружја: САД не планирају детонације већих размјера?

САД не планирају детонације већих размјера током тестирања нуклеарног оружја, изјавио је амерички сенатор Том Котон.

Он је за "Фокс њуз" нагласио да ће се САД усредсредити на мање, вјероватно подземне детонације.

Венс - 25092025

Свијет

Венс о нуклеарним пробама: Треба провјерити

"Овдје не говоримо о детонацијама већих размјера са облаком дима у облику печурке у пустињи или Јужном Пацифику. Говоримо о веома малим, контролисаним, вјероватно подземним детонацијама", рекао је Котон.

Предсједник САД Доналд Трамп наредио је раније наставак тестирања нуклеарног оружја, "јер и други то раде и то било би прикладно и да Америка то учини".

