Венс о нуклеарним пробама: Треба провјерити

30.10.2025
21:13
САД морају да с времена на вријеме врше тестове нуклеарног оружја, изјавио је амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс.
"Важан дио америчке државне безбједности је да се осигура да нуклеарни арсенал који имамо функционише како треба и то је дио режима тестирања", рекао је Венс новинарима у Бијелој кући.
ТАСС пише да Венс није прецизирао да ли САД планирају да наставе са нуклеарним експлозијама током тестова, у складу са јучерашњом наредбом предсједника САД Доналда Трампа.
Венс није одговорио на захтјев агенције ТАСС да појасни да ли је говорио о експлозивним нуклеарним тестовима.
