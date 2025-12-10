Logo
Large banner

ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог

Извор:

Агенције

10.12.2025

22:50

Коментари:

0
ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог
Фото: Tanjug / AP / Seth Wenig

Федералне резерве Сједињених Америчких Држава (Фед) донијеле су данас одлуку о трећем смањењу каматних стопа у овој години, како би подржале тржиште рада упркос инфлацији која и даље премашује циљ од 2 одсто.

Федерални комитет за отворено тржиште (ФОМЦ), који доноси одлуке о монетарној политици Феда, гласао је за смањење каматних стопа за 25 базних поена уз подршку девет креатора политике и три гласа против.

ФОМЦ је одлучио да смањи референтну федералну стопу за 25 базних поена, на опсег од 3,5 одсто до 3,75 одсто, након идентичних смањења у септембру и октобру, преноси Фокс њуз.

Креатори политике прате економске податке који показују успоравање тржишта рада посљедњих мјесеци, јер се компаније прилагођавају промјенама у трговинској и имиграционој политици, преноси Танјуг.

У међувремену, инфлација је имала тенденцију раста јер су се повећања цијена повезана са царинама одразила на економију.

Та динамика је ставила Фед у тежак положај док настоји да испуни своје двоструке циљеве стабилних цијена у складу са дугорочним циљем инфлације од 2 одсто, као и промовисањем максималне запослености.

Предсједник Феда Чикага, Остан Гулсби, и предсједник Феда Канзас Ситија, Џефри Шмид, нису се сложили са промјеном каматних стопа, док је гувернер Феда, Стивен Миран, био против већег смањења од 50 базних поена.

ФОМЦ-а је у саопштењу навео да је неизвјесност и даље повишена, са успоравањем раста запослености ове године и растом стопе незапослености до септембра, док је инфлација такође порасла током године и остаје донекле повишена.

Подијели:

Тагови:

kamatna stopa

Federalne rezerve

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

Занимљивости

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Војска "заузела" танкер, Трамп тврди: Имамо веома добар разлог

1 ч

0
Пленковић ипак долази у Бањалуку?

Регион

Пленковић ипак долази у Бањалуку?

1 ч

0
Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију

Свијет

Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију

2 ч

0

Више из рубрике

Американци продужили лиценцу "Лукоилу"

Економија

Американци продужили лиценцу "Лукоилу"

3 ч

0
У Федерацији у години дана изгубљено више од 12.000 радних мјеста

Економија

У Федерацији у години дана изгубљено више од 12.000 радних мјеста

7 ч

0
Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

Економија

Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

8 ч

0
Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

Економија

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Ситију дерби против Реала, Арсенал рутински

22

55

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

22

50

ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог

22

36

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

22

27

Војска "заузела" танкер, Трамп тврди: Имамо веома добар разлог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner