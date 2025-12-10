ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог

Извор:
Федералне резерве Сједињених Америчких Држава (Фед) донијеле су данас одлуку о трећем смањењу каматних стопа у овој години, како би подржале тржиште рада упркос инфлацији која и даље премашује циљ од 2 одсто.
Федерални комитет за отворено тржиште (ФОМЦ), који доноси одлуке о монетарној политици Феда, гласао је за смањење каматних стопа за 25 базних поена уз подршку девет креатора политике и три гласа против.
ФОМЦ је одлучио да смањи референтну федералну стопу за 25 базних поена, на опсег од 3,5 одсто до 3,75 одсто, након идентичних смањења у септембру и октобру, преноси Фокс њуз.
Креатори политике прате економске податке који показују успоравање тржишта рада посљедњих мјесеци, јер се компаније прилагођавају промјенама у трговинској и имиграционој политици, преноси Танјуг.
У међувремену, инфлација је имала тенденцију раста јер су се повећања цијена повезана са царинама одразила на економију.
Та динамика је ставила Фед у тежак положај док настоји да испуни своје двоструке циљеве стабилних цијена у складу са дугорочним циљем инфлације од 2 одсто, као и промовисањем максималне запослености.
Предсједник Феда Чикага, Остан Гулсби, и предсједник Феда Канзас Ситија, Џефри Шмид, нису се сложили са промјеном каматних стопа, док је гувернер Феда, Стивен Миран, био против већег смањења од 50 базних поена.
ФОМЦ-а је у саопштењу навео да је неизвјесност и даље повишена, са успоравањем раста запослености ове године и растом стопе незапослености до септембра, док је инфлација такође порасла током године и остаје донекле повишена.
