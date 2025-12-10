Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

Извор:
Агенције
10.12.2025
15:14
Коментари:0
ИНА је у склопу разрадног бушења на експлоатаоном пољу Сјеверни Јадран потврдила нове резерве природног гаса, које би могле значајно придонијети производњи тог енергента у Хрватској, саопштила је данас та компанија.
Наводи се, наиме, како је Кроскова самоподижућа бушећа платформа Лабин избушила прву од двије нове разрадне бушотине с постојеће производне платформе ИКА-А.
Операције на бушотини ИКА А-1 Р ДИР завршене су, а почетком децембра почело је испитивање током ког ће се провести хидродинамичка мјерења те утврдити стварни производни потенцијал.
Тестна производња кренула је два мјесеца прије плана, а дневна производња износи 120.000 кубних метара природног гаса, чиме је бушотина ИКА А-1 Р ДИР потврђена као друга најпродуктивнија Инина гасна бушотина у Хрватској. Гас произведен током тестирања предаје се у хрватску енергетску мрежу преко постојећег производног система.
Резерве се процјењују на око 220 милиона кубних метара гаса, што је у енергетском смислу еквивалент око 1,3 милиона барела нафте.
Оперативни директор Истраживања и производње нафте и плина у Ини Јосип Бубнић истакнуо је да разрадно бушење на сјеверном Јадрану представља пројект који може значајно придонијети домаћој производњи природног гаса.
"Улагања у развој домаћих ресурса важна су у раздобљу глобалних промјена на тржишту енергената. Пројект одражава Инин наставак активности усмјерених на повећање домаћих производних капацитета", рекао је Бубнић.
Тренутно су у току радови на другој бушотини, ИКА А-4 Р ДИР, чији се завршетак и потенцијални почетак производње очекује у првом кварталу 2026. године. Радови на обе бушотине укључују напуштање постојећих канала из исцрпљених лежишта те засијецање нових канала како би се досегло до лежишта која досад нису била укључена у производњу. Након провођења потребних техничких прилагођавања, бушотине ће бити повезане с постојећом производном инфраструктуром на платформи ИКА-А.
Радови на бушотинама ИКА А-1 Р ДИР и ИКА А-4 Р ДИР означавају Инин улазак у нови инвестициони циклус усмјерен на даљње повећање домаће производње природног гаса из подморја. Наставак израде нових бушотина планиран је током 2026.
Најновије
Најчитаније
16
13
16
05
16
00
15
57
15
44
Тренутно на програму