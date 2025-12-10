Logo
Large banner

Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

Извор:

Агенције

10.12.2025

15:14

Коментари:

0
Хрватска открила резерве природног гаса у Јадрану

ИНА је у склопу разрадног бушења на експлоатаоном пољу Сјеверни Јадран потврдила нове резерве природног гаса, које би могле значајно придонијети производњи тог енергента у Хрватској, саопштила је данас та компанија.

Наводи се, наиме, како је Кроскова самоподижућа бушећа платформа Лабин избушила прву од двије нове разрадне бушотине с постојеће производне платформе ИКА-А.

Операције на бушотини ИКА А-1 Р ДИР завршене су, а почетком децембра почело је испитивање током ког ће се провести хидродинамичка мјерења те утврдити стварни производни потенцијал.

Тестна производња кренула је два мјесеца прије плана, а дневна производња износи 120.000 кубних метара природног гаса, чиме је бушотина ИКА А-1 Р ДИР потврђена као друга најпродуктивнија Инина гасна бушотина у Хрватској. Гас произведен током тестирања предаје се у хрватску енергетску мрежу преко постојећег производног система.

Резерве се процјењују на око 220 милиона кубних метара гаса, што је у енергетском смислу еквивалент око 1,3 милиона барела нафте.

Оперативни директор Истраживања и производње нафте и плина у Ини Јосип Бубнић истакнуо је да разрадно бушење на сјеверном Јадрану представља пројект који може значајно придонијети домаћој производњи природног гаса.

"Улагања у развој домаћих ресурса важна су у раздобљу глобалних промјена на тржишту енергената. Пројект одражава Инин наставак активности усмјерених на повећање домаћих производних капацитета", рекао је Бубнић.

Тренутно су у току радови на другој бушотини, ИКА А-4 Р ДИР, чији се завршетак и потенцијални почетак производње очекује у првом кварталу 2026. године. Радови на обе бушотине укључују напуштање постојећих канала из исцрпљених лежишта те засијецање нових канала како би се досегло до лежишта која досад нису била укључена у производњу. Након провођења потребних техничких прилагођавања, бушотине ће бити повезане с постојећом производном инфраструктуром на платформи ИКА-А.

Радови на бушотинама ИКА А-1 Р ДИР и ИКА А-4 Р ДИР означавају Инин улазак у нови инвестициони циклус усмјерен на даљње повећање домаће производње природног гаса из подморја. Наставак израде нових бушотина планиран је током 2026.

Подијели:

Тагови:

naftna bušotina

Гасовод

природни гас

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

Економија

Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

1 седм

0
Европска комисија неће прекидати испоруке руског гаса Београду

Србија

Европска комисија неће прекидати испоруке руског гаса Београду

1 мј

0
Од Нове године потпуна забрана увоза и транспорта руског плина у ЕУ

Свијет

Од Нове године потпуна забрана увоза и транспорта руског плина у ЕУ

1 мј

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Економија

Русија и Кина гурнуле прст у око Европи

3 мј

0

Више из рубрике

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

Економија

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

3 ч

0
Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла

Економија

Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла

7 ч

0
Популарни тигањ се хитно повлачи са тржишта

Економија

Популарни тигањ се хитно повлачи са тржишта

7 ч

0
Експлодирале цијене сребра

Економија

Експлодирале цијене сребра

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

15

44

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner