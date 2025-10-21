Logo

Европска комисија неће прекидати испоруке руског гаса Београду

СРНА

21.10.2025

20:53

Европска комисија неће прекидати испоруке руског гаса Београду

Европска комисија нема намјеру да прекине испоруке руског гаса Србији, изјавила је европска комесарка Марта Кос.

- Савјет ЕУ одобрио је јуче своју преговарачку позицију у оквиру плана `РипауерЕУ`, односно Поновно снабдијевање Европе, који подразумијева потпуну забрану земљама ЕУ да купују руски гас од 2028. године - истакла је она.

rod blagojevic

Република Српска

Благојевић: БиХ треба нови договор за мир, а не још више страног надзора

Према њеним ријечима, то рјешење не предвиђа да ће чланице ЕУ морати да прекину транзит руског гаса у треће земље, као што је Србија, преноси "Спутњик".

Она је нагласила да "ЕУ не одсијеца Србију од руског гаса", али је додала да ЕУ подржава што већу интеграцију Србије у европско енергетско тржиште, те је позвала на диверсификацију снабдијевања увозом гаса из Европе.

Таг:

Гасовод

