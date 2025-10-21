Logo

Сутра је Свети апостол Јаков: Жене у зору треба да ураде једну ствар, а ево шта треба избјегавати

21.10.2025

20:26

Сутра је Свети апостол Јаков: Жене у зору треба да ураде једну ствар, а ево шта треба избјегавати
Фото: ATV

Постоји изрека да “ријеч може и да рани и да излијечи”. Сутра, 23. октобра, православни вјерници обиљежавају празник Светог апостола Јакова, брата Господњег – свеца који је животом и мученичком смрћу показао колико је снага вјере јача од сваке људске ријечи.

На овај дан, према народном вјеровању, жене посебно треба да се присјете важности праштања и смирености, а обичај налаже – умјесто празних ријечи, да у тишини учине нешто добро.

Ко је био Свети Јаков, брат Господњи

Свети апостол Јаков био је први епископ Јерусалима и један од оних који су непосредно свједочили о Христовом васкрсењу.

Звали су га “братом Господњим” јер је био син праведног Јосифа, из првог брака, а временом је постао стуб прве хришћанске заједнице.

Његова Посланица Јаковљева и данас се чита као један од најважнијих текстова о вјери и дјелу – јер Јаков је говорио да вјера без дјела не вриједи ништа.

Страдао је због своје постојаности: одбио је да се одрекне Христа, био бачен са храма и каменован. Предање каже да је умро молећи се за своје мучитеље, изговарајући посљедње ријечи: “Господе, опрости им, јер не знају шта чине.”

Обичаји на Јаковдан: Праштање и чување језика

У српском народу, Јаковдан је познат као дан када се “прашта злим језицима”.

Вјерници вјерују да је управо тог дана потребно опроштањем очистити душу од клевете и оговарања, јер свака изговорена ријеч носи тежину.

Жене су, према старом обичају, у рану зору прале лице хладном водом — не “да отјерају духове”, како то често нетачно пишу портали, већ да симболично “оперу све што су рекле или чуле што не приличи”, да у нови дан уђу с чистим мислима.

Такође, обичај је да се у кући не расправља, да се говори благо и да се помири с онима с којима сте у свађи. Вјерује се да свака ријеч изговорена с љутњом на овај дан може донијети немир који траје цијеле зиме.

У својој Посланици, свети Јаков је записао:

“Ко не гријеши ријечју, савршен је човјек.”

Зато овај празник има и дубљу поруку: ријечима градимо и рушимо свјетове.

Праштање и ћутање нису слабост, већ начин да душа предахне.

У народној традицији постоји вјеровање да се на Јаковдан не смије изговорити ништа злобно, јер “оно што изађе из уста, вратиће се срцу”.

Шта не треба радити

Не оговарајте и не судите другима.

Не подижите глас у кући.

Не свађајте се са ближњима.

Не радите тешке кућне послове послије подне – овај дан треба да протекне у миру и молитви.

Умјесто тога, упалите свијећу Светом Јакову, прочитајте макар дио из његове Посланице и учините неко дјело доброте: помозите старијима, обрадујте дијете, или једноставно — опростите себи.

Порука Светог Јакова: “Вјера без дјела је мртва”

Празник Светог апостола Јакова није само успомена на давна времена.

То је подсјећање да се вјера не мјери бројем молитви, већ оним што чинимо једни другима.

Зато се 23. октобра не мјери количина ријечи – већ њихова тишина.

Ко тог дана опрости, помири се, или помогне некоме ко то није заслужио — тај је, вјерује народ, учинио највишу молитву.

Светац који нас учи смирењу

Када сутра запалите свјећу, сјетите се ријечи Светог Јакова:

“Будите брзи да чујете, спори да говорите и спори на гњев.”

У свијету у коме сви желе да буду у праву, Јаковдан нас подсјећа на моћ тишине и на то да је понекад највећи доказ вјере – ћутање и праштање.

