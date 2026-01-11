Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

11.01.2026
Током интервенције због повреде настале приликом санкања, екипа Хитне помоћи Шабац имала је пуне руке посла.
Због неприступачног терена, медицинско особље није било у могућности да пацијенту приђе са носилима, али их то није зауставило да пруже неопходну помоћ.
Пацијент је импровизовано транспортован до санитетског возила на џаку са сламом како би што прије био пребачен у болницу.
Након пријема у болницу установљен је прелом, а пацијент је задржан на даљем болничком лијечењу, пишу Шабачке вијести.
