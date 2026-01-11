Logo
Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу

Извор:

Курир

11.01.2026

13:04

Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Малољетник (16) који је на Божић, 7. јануара, пуцао у дједа и бабу у породичној кући на Звездари, а потом испалио хитац у себе, преминуо је у болници.

Тинејџер је, подсјетимо, послије злочина који је починио, пронађен у локви крви а сумња се да је мотив крвавог пира био новац.

Како се незванично сазнаје, његов дјед има тешке повреде главе, док су баби поломљене обе руке јер је покушала да заштити стомак који је унук намјеравао да јој испали хитац.

Подсјетимо, у међувремену, по налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду ухапшен је и отац малољетника због сумње да је занемаривао и злостављао дјецу. Према незваничним информацијама, тинејџер и његов млађи брат живјели су на Звездари са бабом и дједом.

- Сумња се да је бабу и дједа напао пошто су одбили да му дају 18.000 евра. Наводно, оптуживао их је да имају дуг према свом сину, односно његовом оцу - открива извор Курира.

