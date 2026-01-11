Оптужница за кафанску тучу: Прво га ударио шаком, па криглом у главу

11.01.2026
12:33
Коментари:0
Општински суд у Високом потврдио је оптужницу против И.Е., која га терети да је у угоститељском објекту у Брези ударио шаком у главу Б.М. а онда га гађао и погодио стакленом чашом односно криглом.
Оптужницу против И.Е. подигло је Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона, а терети га за насилничко понашање.
Конкретно, И.Е. терете да је инцидент изазвао 6. октобра 2025. у 2.19 у Брези, вршећи насиље према другом и изазивањем на тучу.
"Физички је напао Б.М., на начин да га је ударио затвореном песницом у главу, па када је Б.М. подигао руке како би се одбранио, оптужени га је ударио у руке, а затим поново у главу, да би потом криглом ударио Б.М. у главу, односно потиљак", наведено је у оптужници.
Како се додаје, И.Е. је знао и био свјестан да на тај начин угрожава Б.М., као и остале госте у локалу.
"На овај начин је Б.М. нанио лаку повреду", истакнуто је у оптужници. Међутим, судећи по оптужници, Б.М. није једина жртва овог напада.
"Након што се чаша разбила, остаци стакла су пали по А.А., којем су нанесене лаке повреде у виду посјекотина, констатоване у Дому здравља Бреза", наглашено је у оптужници.
Како је потврђено "Независним новинама", И.Е. је већ осуђиван због тешке повреде, и то крајем 2020. године, на затвор од шест мјесеци, условно на једну годину, а та пресуда је постала и правоснажна.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму