Logo
Large banner

Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

Извор:

СРНА

11.01.2026

12:22

Коментари:

0
Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

Тридесетдвогодишњи хрватски полицијски службеник, који није био на дужности, ухапшен је јер је управљао возилом са 2,09 промила алкохола у крви, саопштила је Полицијска управа вировитичко-подравска.

Ријеч је о полицијском службенику Полицијске управе загребачке који је ухапшен сат иза поноћи у мјесту Отрованец у Вировитичко-подравској жупанији.

Против њега ће надлежном суду бити поднесен оптужни приједлог, а за овај прекршај прописана је новчана казна од 1.320 до 2.650 евра или казна затвора до 60 дана.

Пријети му и изрицање мјере забране управљања моторним возилом од три мјесеца, те шест негативних прекршајних бодова.

Подијели:

Тагови:

pijani vozač

Хрватска

policajac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

Здравље

Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

4 ч

0
Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

Хроника

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

5 ч

0
Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

Друштво

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

5 ч

1
Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

Тенис

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

5 ч

0

Више из рубрике

Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

Регион

Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

20 ч

0
Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"

Регион

Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"

1 д

0
Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

Регион

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трагедија у Двору: Старац се угушио након пожара

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Покушај убиства у Загребу

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner