Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

СРНА
11.01.2026
12:22
Тридесетдвогодишњи хрватски полицијски службеник, који није био на дужности, ухапшен је јер је управљао возилом са 2,09 промила алкохола у крви, саопштила је Полицијска управа вировитичко-подравска.
Ријеч је о полицијском службенику Полицијске управе загребачке који је ухапшен сат иза поноћи у мјесту Отрованец у Вировитичко-подравској жупанији.
Против њега ће надлежном суду бити поднесен оптужни приједлог, а за овај прекршај прописана је новчана казна од 1.320 до 2.650 евра или казна затвора до 60 дана.
Пријети му и изрицање мјере забране управљања моторним возилом од три мјесеца, те шест негативних прекршајних бодова.
