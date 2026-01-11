Logo
Large banner

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Извор:

Курир

11.01.2026

11:35

Коментари:

0
"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу
Фото: Printscreen

Бојан Милићевић, бубњар и музички промотер групе Регина, објавио је на друштвеној мрежи Фејсбук да је поломио ногу.

Уз слику ноге са гипсом, Бојан је открио шта се десило.

- Људи моји, пуче к'о леденица. На паркингу испод снијега лед и опала... Кажу, осам недјеља овако са удлагама и штакама и то у кући.

Одмах су се, наравно, нанизали бројни коментари подршке његових пријатеља и колега. Међу њима има и оних који су доживјели у прошлости сличне ствари, те је Бојан добио и савјете шта да ради и како да се понаша.

Милићевић је деценијама присутан у свијету домаће музике. Био је бубњар групе Регина у вријеме њене највеће популарности пред распад Југославије, као и након поновног окупљања бенда 2006. године. Представио се и као текстописац, за песму "Затупи заглупи". Групу је напустио 2015. године. Г

Годинама је био активан и као музички промотер и организатор концерата.

Као певач се окушао 2021. године, када је извео ауторски сингл "Изнад Призрена". Пјесма и спот су урађени у сарадњи са Хором Храма Светог Василија Острошког, а пројекат је био намијењен дјеци Ораховца на Косову и Метохији.

Подијели:

Тагови:

музичар

prelom noge

Снијег

Бојан Милићевић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

Друштво

Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

40 мин

0
Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

Сцена

Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

46 мин

0
О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

Свијет

О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

55 мин

0
Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

Друштво

Пуница му донирала бубрег: Нермин добио нову шансу за живот

1 ч

0

Више из рубрике

Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

Сцена

Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

46 мин

0
Ево какав однос има кћерка Чеде Јовановића с Ацом: "Добио је шта је тражио"

Сцена

Ево какав однос има кћерка Чеде Јовановића с Ацом: "Добио је шта је тражио"

1 ч

1
Боб Веир, оснивач бенда "Грејтфул дед"

Сцена

Умро оснивач легендарног рок бенда

2 ч

0
Звијезда филма "Сам у кући" покушао унајмити проститутку, онда се појавила полиција

Сцена

Звијезда филма "Сам у кући" покушао унајмити проститутку, онда се појавила полиција

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner