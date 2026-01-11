"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Извор:
Бојан Милићевић, бубњар и музички промотер групе Регина, објавио је на друштвеној мрежи Фејсбук да је поломио ногу.
Уз слику ноге са гипсом, Бојан је открио шта се десило.
- Људи моји, пуче к'о леденица. На паркингу испод снијега лед и опала... Кажу, осам недјеља овако са удлагама и штакама и то у кући.
Одмах су се, наравно, нанизали бројни коментари подршке његових пријатеља и колега. Међу њима има и оних који су доживјели у прошлости сличне ствари, те је Бојан добио и савјете шта да ради и како да се понаша.
Милићевић је деценијама присутан у свијету домаће музике. Био је бубњар групе Регина у вријеме њене највеће популарности пред распад Југославије, као и након поновног окупљања бенда 2006. године. Представио се и као текстописац, за песму "Затупи заглупи". Групу је напустио 2015. године. Г
Годинама је био активан и као музички промотер и организатор концерата.
Као певач се окушао 2021. године, када је извео ауторски сингл "Изнад Призрена". Пјесма и спот су урађени у сарадњи са Хором Храма Светог Василија Острошког, а пројекат је био намијењен дјеци Ораховца на Косову и Метохији.
