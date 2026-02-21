Ово су Стефан и Славиша који су нестали код језера: Сумња се на најгоре

21.02.2026
Вучје и Шишинце завијени су у тишину након нестанка двојице мушкараца – Стефана Крстића (38) и Славише Антића (47), а данас је трећи дан потраге за њима.
Стефан Крстић је из Вучја, док је Славиша Антић из села Шишинце код Лесковца, а родом из Црцавца, у којем су боравили прије нестанка.
Комшије описују нестале мушкарце као људе који читав тај крај, а поготово Језеро Барје, познају као сопствени џеп, што додатно продубљује мистерију њиховог нестанка.
„Помислили смо прво да се нису изгубили, пошто је терен шумовит и магла је била, али како вријеме одмиче хвата нас све већа паника”, рекао је један познаник несталих мушкараца и додао да су њихови мобилни телефони недоступни.
Потрага је и данас у току, али за сада није дала резултате. Терен који се претражује је изузетно неприступачан.
Њихови пријатељи и рођаци кажу да су обојица породични људи, вриједни и радни, као и да су обожавали пецање.
„Све је претражено, међутим, у страху смо да су на крају завршили на дну језера. Тај дан када су отишли да пецају дувао је јак ветар, било је лоше вријеме, вјероватно је и чамац завршио на дну језера…“, каже рођак једног од несталих.
Подсјетимо, у потрагу се јуче укључио и Тим за спасавање и рад на води Сектора за ванредне ситуације, као и припадници Ватрогасно-спасилачког батаљона из Лесковца, а данас се прикључују и рониоци Жандармерије.
(Решетка)
