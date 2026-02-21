Logo
Large banner

Ово су Стефан и Славиша који су нестали код језера: Сумња се на најгоре

21.02.2026

19:55

Коментари:

0
Вучје и Шишинце завијени су у тишину након нестанка двојице мушкараца – Стефана Крстића (38) и Славише Антића (47), а данас је трећи дан потраге за њима.
Фото: Facebook

Вучје и Шишинце завијени су у тишину након нестанка двојице мушкараца – Стефана Крстића (38) и Славише Антића (47), а данас је трећи дан потраге за њима.

Стефан Крстић је из Вучја, док је Славиша Антић из села Шишинце код Лесковца, а родом из Црцавца, у којем су боравили прије нестанка.

Комшије описују нестале мушкарце као људе који читав тај крај, а поготово Језеро Барје, познају као сопствени џеп, што додатно продубљује мистерију њиховог нестанка.

Најновија вијест

Хроника

Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

„Помислили смо прво да се нису изгубили, пошто је терен шумовит и магла је била, али како вријеме одмиче хвата нас све већа паника”, рекао је један познаник несталих мушкараца и додао да су њихови мобилни телефони недоступни.

Потрага је и данас у току, али за сада није дала резултате. Терен који се претражује је изузетно неприступачан.

Макрон Трамп

Свијет

Макрон ликује због удара на Трампа

Њихови пријатељи и рођаци кажу да су обојица породични људи, вриједни и радни, као и да су обожавали пецање.

„Све је претражено, међутим, у страху смо да су на крају завршили на дну језера. Тај дан када су отишли да пецају дувао је јак ветар, било је лоше вријеме, вјероватно је и чамац завршио на дну језера…“, каже рођак једног од несталих.

Подсјетимо, у потрагу се јуче укључио и Тим за спасавање и рад на води Сектора за ванредне ситуације, као и припадници Ватрогасно-спасилачког батаљона из Лесковца, а данас се прикључују и рониоци Жандармерије.

(Решетка)

Подијели:

Тагови :

потрага

nestali

ribari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Требиње, камера

Градови и општине

Све више неодговорних возача на југу Српске

2 ч

0
Макрон ликује због удара на Трампа

Свијет

Макрон ликује због удара на Трампа

2 ч

0
Орао Бијељина

Република Српска

30 година од егзодуса и дислокације "Орла"

2 ч

0
СДП

БиХ

Сарајевске странке у Бањалуци - које су поруке?

2 ч

0

Више из рубрике

Откривени детаљи језивог случаја сексуалног злостављања у Србији

Србија

Откривени детаљи језивог случаја сексуалног злостављања у Србији

3 ч

0
Јовици мајка Божурка платила Албанку па се горко покајала

Србија

Јовици мајка Божурка платила Албанку па се горко покајала

5 ч

0
Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

Србија

Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

11 ч

0
Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

Србија

Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Најмлађи не одустају од подршке Борцу

21

31

У Риму исписане свастике и нацистички симболи

21

19

Извиждана химна БиХ у Борику

21

11

Сања Малетић проговорила о Јани Тодоровић

21

01

Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner