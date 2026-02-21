Све више неодговорних возача на југу Српске

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Два случаја ударања пјешака возилом у најјужнијем граду Српске, у само пар дана, опет су све подсјетила колико је неодговорних возача за воланом. На срећу, завршили се лакшим тјелесним повредама, за АТВ су потврдили из ПУ Требиње.
Све су забиљежиле камере, са оближњих објеката. Али упркос камерама, новим радарима и чешћим полицијским контролама саобраћајна статистика на херцеговачким путевима и даље је црна. Број саобраћајних незгода и прекршаја говори да није све само у контролама, већ и у лошим навикама возача. Неки пред камером АТВа признају, да стисну кочницу у близини радара.
"Пошто сам и сам платио казну већ пар пута, мислим да сам мало пристојнији. Али није то никад било много преко те брзине која је дозвољена",
Да ли је било казни да су дошле на кућну адресу?
"Нешто мало. То је класичан паркинг или неко мало прекорачење брзине, углавном све је ок. МУП врло коректан",
"Идем са дјететом претежно, не идем нигдје брзо, али мислим да су више проблем лоши путеви, него брзина",
"Сви смањују гас када се прилази тим мјестима", кажу грађани.
Да сви смање гас, бројке би биле другачије. 25 хиљада возача није успорило. То је прошлогодишња статистика коју су стационарни радари забиљежили на југу Српске. Предњаче Љубиње и Берковићи.
"У Требињу је евидентирано навише саобраћајних незгода, али број прекршаја који је евидентиран на два стационарна радара није највећи. Н: гдје је највећи? Највећи број евидентиран је у Љубињу и Берковићима. То су наше двије рубне општине граничне, у којима је највећи транзит саобраћаја. Ту је за сада постављен по један стационарни радар", каже Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
Осим прекорачења брзине, пљуште казне и за остале саобраћајне прекршаје. Све захваљујући видео надзору, који је прошле године постављен у најјужнијем граду Српске. Око 50 камера ухватиће свако нерегистровано возило, разговор телефоном током вожње, као и некоришћење безбједносног појаса.
"Дефинитивно даје добре резултате, али просто морамо да рачунамо да увијек постоји онај број људи који су спремни да плате казну за рецимо разговор на телефону током вожње", каже Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
Вожња под дејством алкохола и даље је број један узрок саобраћајних незгода на југу Српске. Зато из требињске Полицијске управе кажу да нико неће проћи некажњено, јер неодговорним возачима се мора стати у крај.
