Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Извор:

АТВ

20.02.2026

15:06

Шиљак и Селак
Фото: СПС

Досадашњи одборник СП-а у Скупштини општине Соколац Бојан Шиљак приступио је Социјалистичкој партији (СПС) Српске након разговора са предсједником партије Гораном Селаком.

Шиљак је истакао да је одлуку о приступању СПС-у донио вођен увјерењем да је ријеч о политичкој организацији која досљедно заступа интересе Републике Српске, штити њене институције и истовремено нуди конкретна рјешења за свакодневне проблеме грађана.

Селак је пожелио добродошлицу Шиљку, нагласивши да чињеница да се све већи број одборника и јавних личности одлучује да приступи СПС-у представља потврду да грађани препознају искрену и национално одговорну политику.

"Проблем сваког човјека је проблем Социјалистичке партије Српске. Зато смо основани и зато радимо, да рјешавамо реалне животне изазове и да градимо друштво које је стабилно, праведно и напредно. У СПС-у нема празне приче, већ конкретан рад на терену и подршка сваком човјеку", поручио је Селак.

У СПС-у истичу да ће долазак одборника Шиљка додатно ојачати организацију у Сарајевско-романијској регији и допринијети снажнијем политичком дјеловању у интересу грађана.

СП остала без одборника

Бојан Шиљак је на претходним локалним изборима освојио одборнички мандат испред Социјалистичке партије (СП).

Он је добио повјерење 118 гласача.

Овим је СП остала без иједног одборника у соколачкој Скупштини, јер је Шилјак једини са њихове листе прошао у скупштинске клупе.

Тагови :

СПС

Socijalistička partija

Горан Селак

