Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

20.02.2026
Досадашњи одборник СП-а у Скупштини општине Соколац Бојан Шиљак приступио је Социјалистичкој партији (СПС) Српске након разговора са предсједником партије Гораном Селаком.
Шиљак је истакао да је одлуку о приступању СПС-у донио вођен увјерењем да је ријеч о политичкој организацији која досљедно заступа интересе Републике Српске, штити њене институције и истовремено нуди конкретна рјешења за свакодневне проблеме грађана.
Селак је пожелио добродошлицу Шиљку, нагласивши да чињеница да се све већи број одборника и јавних личности одлучује да приступи СПС-у представља потврду да грађани препознају искрену и национално одговорну политику.
"Проблем сваког човјека је проблем Социјалистичке партије Српске. Зато смо основани и зато радимо, да рјешавамо реалне животне изазове и да градимо друштво које је стабилно, праведно и напредно. У СПС-у нема празне приче, већ конкретан рад на терену и подршка сваком човјеку", поручио је Селак.
У СПС-у истичу да ће долазак одборника Шиљка додатно ојачати организацију у Сарајевско-романијској регији и допринијети снажнијем политичком дјеловању у интересу грађана.
Бојан Шиљак је на претходним локалним изборима освојио одборнички мандат испред Социјалистичке партије (СП).
Он је добио повјерење 118 гласача.
Овим је СП остала без иједног одборника у соколачкој Скупштини, јер је Шилјак једини са њихове листе прошао у скупштинске клупе.
