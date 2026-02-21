30 година од егзодуса и дислокације "Орла"

Аутор:Сања Трифковић
21.02.2026
19:13
Оставити један живот који су познавали и преселити га у други град и данас послије 30 година дјелује нестварно. Успјело је то радницима тадашњег Ваздухопловног завода „Орао“.
Технички неспремни за такав изазов, имали су само један циљ да спасу своје породице, да спасу предузеће у коме су зарађивали за хљеб и да почну испочетка. Данашњи дан посебно је емотиван за учеснике Егзодуса.
„Ово треба да остане у историји, да се један народ комплетно покупи, са своје ђедовине и оде у непознато. Орао је био добро организован и то је допринијело да смо се добро организовали и извукли комплетну своју фирму“, рекао је Милан Прица, ратни директор компаније „Орао“ а.д.Бијељина.
Само једна машина је путовала седамнаест дана, а за то вријеме промијењено је осамнаест гума на превозном средству. Пресељено је дословно све.
„Превезени су сви производни , машине, опрема, превезени су демонтажни објекти, објекти који су се могли демонтирати, значи све смо то превезли, велики проблем је био транспортних средстава и средстава за утовар...ми смо утоварили негдје око 1250 различитих превозних средстава за исељавање Ваздухопловног завода „Орао“, рекао је Момчило Кокић, некадашњи радник компаније „Орао“, а.д.Бијељинна
У три мјесеца мукотрпног рада и надљудским напорима успјели су да све производне капацитете превезу у Семберију и да омогуће овој ваздухопловној фирми да настави живот. 23 радника Орла је погинуло , преко 70 рањено у рату.
„Велика је жртва била, али кад видимо шта смо све направили, урадили, сачували...30 година није неки велики период, али за људски живот је пуно. ЈА се надам да ће све ово остати да ради и послије нас“, рекао је Томислав Паунић, предсједник Борачке организације „Орао“, а.д. Бијељина.
„Орао“ је данас стабилна компаније чији пословни капацитети се шире и која наставља тренд развоја започет прије тридесет година.
„Радимо на ремонту и производњи турбо млазних мотора, два водећа купца у свијету данас имамо то је Ратно ваздухопловство Србије и Ратно ваздухопловство Индије, углавном смо највише базирани и радимо услуге производних капацитета за све домаће произвођаче“, каже Драган Лонтош, предсједник Синдикалне организације „Орао“, а.д. Бијељина.
Огромна слога и тимски рад, упркос тешким временским условима и ниским температурама омогућили су нови почетак. Хиљаде камиона опреме, стотине камиона који су превозили раднике, породице погинулих и њихове животе у нову средину, све је то потресно и тешко, али вриједно сјећања, кажу радници.
