Додик: Имам дужност да бдим над судбином народа

АТВ

21.02.2026

11:31

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Као неко кога је народ већински изабрао имам дужност да то враћам народу. Имам дужност да бдим над судбином народа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Изненада сам отишао у политику. Мој живот је одједном постала једна ствар која се зове Република Српска. Као неко кога је народ већински изабрао имам дужност да то враћам народу ", истакао је Додик у видео поруци на свом Икс налогу, у интервјуу за бањалука.нет.

Милорад Додик

СНСД

