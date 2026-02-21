Додик: Имам дужност да бдим над судбином народа

Извор:
АТВ
21.02.2026
11:31
Коментари:1
Као неко кога је народ већински изабрао имам дужност да то враћам народу. Имам дужност да бдим над судбином народа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Изненада сам отишао у политику. Мој живот је одједном постала једна ствар која се зове Република Српска. Као неко кога је народ већински изабрао имам дужност да то враћам народу ", истакао је Додик у видео поруци на свом Икс налогу, у интервјуу за бањалука.нет.
— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 21, 2026
