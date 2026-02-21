Откривени детаљи језивог случаја сексуалног злостављања у Србији

21.02.2026
Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против Ж. Ч. (34) због постојања основа сумње да је од маја до новембра 2025. године злоупотребом повјерења и тешких прилика врбовао оштећену ради вршења проституције и сексуалне експлоатације, као и против В. И. В. (31) јер му је у томе помогао, саопштено је.
Наредбом о спровођењу истраге Ж. Ч. се терети за кривично дјело Трговина људима, а В. И. В. за исто кривично дјело извршено помагањем. В. И. В. је на саслушању пред поступајућим јавним тужиоцем негирао извршење кривичног дјела.
Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да осумњиченом В. И. В. одреди притвор, док се Ж. Ч. већ налази у притвору и биће накнадно саслушан.
Постоје основи сумње да је Ж. Ч. најприје ступио у емотивну везу са оштећеном, која је са мајком, бабом, малољетном браћом и сестрама и својим двогодишњим сином живјела како подстанар, у том тренутку била незапослена и у дуговима, а које околности су Ж. Ч. биле познате.
Најприје ју је одвео у једно мјесто на територији општине Ковин те је изоловао од породице, дјетета и пријатеља, а потом је довео у Београд у стан који им је претходно изнајмио В. И. В. Врбовао је оштећену да се бави проституцијом, сачинио фотографије на којима је она нага или оскудно обучена, а потом је заједно са В. И. В. постављао огласе на интернет страницама и рекламирао проституцију, представљајући оштећену, на који начин је долазио до клијената којима је она пружала сексуалне услуге за новац у изнајмљеним становима на више локација у Београду.
Ж. Ч, а повремено и В. И. В, су са клијентима договарао врсту и цијену сексуалних услуга, при чему је Ж. Ч. задржавао већи дио новца, а од остатка је куповао храну и плаћао закупнину станова, док оштећеној није давао ништа од новца који је она зарађивала одајући се проституцији. Такође јој је ограничавао слободу кретања, забранио јој да посјећује породицу и малољетно дијете, као и да они посјећују њу.
Након што су се опет преселили у мјесто на територији општине Ковин, осумњичени Ж. Ч. је захтјевао од оштећене да у Београду настави да се одаје проституцији, да поставља огласе на наведненим сајтовима на којима нуди секауалне услуге за новац, као и да сама изнамљује и плаћа станове у којима борави, а потом да сав зарађени новац уплаћује њему путем заступника за трансфер новца.
Он је тако 59 пута подигао новац у укупном износу од 852.100 динара. Да остане са њим и да се бави проституцијом, те да не побјегне и не пријави га полицији, Ж. Ч. је оштећену приморао употребом силе, ударајући је рукама по глави и тијелу, хватајући је за врат, уз претње да ће је убити, те да ће повриједити чланове њене породице јер зна гдје живе.
(Телеграф)
