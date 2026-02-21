У Мађарској почела кампања за парламентарне изборе

Извор:
Euronews
21.02.2026
У Мађарској је званично почела кампања за парламентарне изборе који ће бити одржани у априлу, пренио је "Јуроњуз".
Од данас је дозвољено постављање плаката и обављање осталих предизборних активности, а кандидати преузимају своје обрасце од локалних изборних комисија.
Сваки кандидат мора да прикупи најмање 500 важећих потписа да би се нашао на гласачком листићу, а кандидатуре морају да се региструју најкасније до 6. марта.
То значи да кандидати и њихове странке имају двије седмице за прикупљање потписа.
Политичке формације националних мањина могу да региструју своју кандидатуру код Националне изборне комисије од 3. фебруара.
