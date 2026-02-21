Logo
У Мађарској почела кампања за парламентарне изборе

Извор:

Euronews

21.02.2026

16:03

Коментари:

0
У Мађарској почела кампања за парламентарне изборе
Фото: Oscar M/Pexels

У Мађарској је званично почела кампања за парламентарне изборе који ће бити одржани у априлу, пренио је "Јуроњуз".

Од данас је дозвољено постављање плаката и обављање осталих предизборних активности, а кандидати преузимају своје обрасце од локалних изборних комисија.

Сваки кандидат мора да прикупи најмање 500 важећих потписа да би се нашао на гласачком листићу, а кандидатуре морају да се региструју најкасније до 6. марта.

То значи да кандидати и њихове странке имају двије седмице за прикупљање потписа.

Политичке формације националних мањина могу да региструју своју кандидатуру код Националне изборне комисије од 3. фебруара.

Тагови :

Мађарска

kampanja

Коментари (0)
