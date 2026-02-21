Logo
Large banner

Конаковића на демонстрацијама прозвали "Динокио"

21.02.2026

15:57

Коментари:

0
Конаковића на демонстрацијама прозвали "Динокио"
Фото: Avaz

Елмедин Конаковић је прије који дан у Бањалуци хвалио омладину Сарајева која је устала и побунила се уз поруку да ће врло радо разговарати са њима.

Данас су окупљени демонстранти због трамвајске несреће пронијели транспарент посвећен управо Елмедину Конаковићу гдје су га назвали "Динокио" уз поруку "Ко лаже тај и краде".

Конаковић се већ дуже вријеме крије од јавности, а странке власти из Сарајева су коалициони споразум потписивале у Бањалуци, а не у Сарајеву.

Према писању федералних медија, тиме су више бјежали из Сарајева него што су слали било какву политичку поруку.

Подијели:

Таг :

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Руке су вам крваве": Седми дан протеста у Сарајеву

БиХ

"Руке су вам крваве": Седми дан протеста у Сарајеву

5 ч

0
Драго Вуковић

БиХ

Вуковић за АТВ: Политичке партије из Сарајева не схватају дејтонску БиХ

19 ч

8
Хрвати се око трећег ентитета морају договарати са Бошњацима

БиХ

Хрвати се око трећег ентитета морају договарати са Бошњацима

23 ч

0
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Провокација бошњачких странака и недостатак знања да ријеше проблеме у ФБиХ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

29

Трамп најавио повећање глобалних царина на 15 одсто

18

22

Рат је све ближе? Иран послао јасну поруку

18

13

Откривени детаљи језивог случаја сексуалног злостављања у Србији

18

07

Мађарска обуставља испоруку струје Украјини?

17

56

Борис Џонсон: Требали бисмо одмах послати војску у Украјину. Зашто не?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner