Конаковића на демонстрацијама прозвали "Динокио"

21.02.2026
15:57
Коментари:0
Елмедин Конаковић је прије који дан у Бањалуци хвалио омладину Сарајева која је устала и побунила се уз поруку да ће врло радо разговарати са њима.
Данас су окупљени демонстранти због трамвајске несреће пронијели транспарент посвећен управо Елмедину Конаковићу гдје су га назвали "Динокио" уз поруку "Ко лаже тај и краде".
Конаковић се већ дуже вријеме крије од јавности, а странке власти из Сарајева су коалициони споразум потписивале у Бањалуци, а не у Сарајеву.
Према писању федералних медија, тиме су више бјежали из Сарајева него што су слали било какву политичку поруку.
