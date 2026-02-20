Logo
Хрвати се око трећег ентитета морају договарати са Бошњацима

Аутор:

Бранка Дакић

20.02.2026

19:09

Коментари:

0
Хрвати се око трећег ентитета морају договарати са Бошњацима
Фото: АТВ

Иако је по Дејтонском мировном споразуму БиХ земља три конститутивна народа, више је него јасно да се у њој добро не осјећају ни Срби, ни Хрвати. Хрвати већ годинама заговарају идеју трећег ентитета. Једино је тако одржава БиХ, сматрају они.

„Сама реконструкција Бих и коначно рјешење тих уставних промјена може донијети мир и стабилност и може донијети и улог сва три народа овдје да се остварују у својој пунини и погурати Бих напријед", каже Жељана Зовко, посланик ХДЗ-а у Европском парламенту

Ово је питање око којег се морају договорити Бошњаци и Хрвати, порука је из Српске. Немамо ништа против, али не дирајте Републику Српску, поручује Милорад Додик.

„То питање има значај када ја о њему говорим. Ја немам ништа против тога, али не дирајте у територију Републике Српске. Немојте дирати у наше надлежности које имамо у складу са Уставом. Помозите нам да даље децентрализујемо БиХ“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

„Трећи ентитет би имао шансу уколико постоји договор између Бошњака и Хрвата да отворе Вашингтонски споразум и да направе нешто ново у Федерацији. Међутим, ни Човић, ни Изетбеговић не мисле да је могуће распакивати Вашингтонски споразум. Њихове намјере су да отворе Дејтонски споразум", рекао је Младен Босић, посланик СДС-а у ПД ПС БиХ.

Политичари из Сарајева наратив не мијењају. Без директног признања да им смета трећа ентитет, али са оптужбама Драгана Човића, којем ову идеју приписују као предизборну причу и скретање пажње са застоја БиХ на европском путу.

„Човићу треба наратив којим ће са себе спрати ту врсту одговорности. Трећи ентитет је комфорна зона, вербална, у коју он увијек може побјећи, али му то ништа добро неће донијети. То су депласиране приче, умарају, не напредујемо“, каже Елмедин Конаковић, предсједник НИП-а.

Ништа добро не доноси ни покушај унитаризације БиХ, чему, очигледно је, тежи већина политичара из Сарајева. Јасно је да им смета и Република Српска, па Хрватима сигурно неће бити лако да постигну договор око формирања трећег ентитета.

