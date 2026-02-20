Замрзнута имовина 11 држављана БиХ

Извор:
Аваз
20.02.2026
09:53
Коментари:0
Савјет министара замрзао је имовину 11 држављана БиХ који се доводе у везу тероризмом, а међу њима је и Нусрет Имамовић из Горње Маоче који се прије 13 година прикључио терористичкој групи “Исламска држава”.
Имамовићева тренутна локација је непозната, а његово име нашло се и на глобалној листи Стејт департмента најтраженијих терориста на свијету.
“Дневни аваз” наводи да је на листи 11 држављана БиХ којима је замрзнута имовина Емир Ћелам који се повезује са терористичком групом “Исламска држава” за којим је прије осам година на захтјев институција БиХ расписана црвена Интерполова потјерница, као и Јасмин Грабус за којег су поједини медији у региону извјештавали да је погинуо у Сирији.
На листи су и Мурадиф Хамзабеговић, Азур Карасуљићи, Хариз Мешановић, Адем Мешановић, Мехо Мешановић, Александар Ружић, Един Зукић и Сена Хамзабеговић.
Ријеч је о лицима која су се, према сазнањима “Дневног аваза”, прикључила паравојним формацијама и за којима су због учешћа на страним ратиштима расписане потјернице.
Из Савјета министара су саопштили да је оваква одлука дио обавеза БиХ који произилазе из Резолуције Савјета безбједности УН и примјене домаћег механизма уврштавања.
“Одлуке имају превентивни карактер и усмјерене су на заштиту безбједности БиХ и испуњење међународних обавеза земље, укључујући и обавезе према Манивалу у вези с изрицањем финансијских санкција за тероризам, те не представљају утврђивање кривичне одговорности нити прејудицирају исход било којег поступка пред надлежним судовима или тужилаштвима”, навели су из Савјета министара.
Појединачне одлуке ће бити објављене на званичној страници Министарства безбједности у Савјету министара и у “Службеном гласнику БиХ”.
