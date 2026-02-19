Уставни суд БиХ није расправљао о апелацији СДА о новој Влади Српске

Извор:
АТВ
19.02.2026
18:29
Коментари:0
Уставни суд БиХ је данас електронским путем одржао 167. пленарну сједницу на којој је донесено више одлука којима су одбачене бројне апелације. Како је потврђено за АТВ, апелација СДА и ДФ-а о новој Влади Републике Српске није ни разматрана.
Поједини медији у ФБиХ објавили су вијест да ће Уставни суд расправљати о апелацији посланика СДА и ДФ-а у ПД ПС БуХ који су довели у питање избор 19. Владе Републике Српске. Њима је било спорно то што је Ане Тришић Бабић, тадашњи в.д. предсједника Републике Српске предложила Саву Минића за мандатара.
Тражили су и доношење привремене мјере Уставног суда БиХ којом би се и овом сазиву владе забранило доношење било каквих одлука до окончања овог спора.
"Донесено је више одлука којима су апелације одбачене због ненадлежности Уставног суда за одлучивање, због тога што је протекао рок од 60 дана за подношење апелације, због тога што су апелације преурањене имајући у виду да је у току поступак по изјављеној ревизији или другом ванредном правном лијеку, због тога што их је поднијела неовлаштена особа (особа без пуномоћи), због тога што апелант није исцрпио све правне лијекове који су му по закону били на располагању, као и због других разлога прописаних у члану 18. Правила Уставног суда", наводе из Уставног суда.
Такође је донесен већи број одлука којима су апелације одбачене као недопуштене због тога што су очигледно (prima facie) неосноване.
"У тим предметима у апелацијама и оспореним одлукама није постојало ништа што је указивало на то да наводи покрећу уставна питања, односно ничим није указано да постоји „оправдан захтјев“, у смислу члана 18. став (4) Правила Уставног суда, који би требало мериторно испитати", наводе из Уставног суда.
"На данашњој сједници разматран је и одбијен већи број захтјева за одређивање привремених мјера", саопштено је.
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
БиХ
2 ч12
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму