Упркос осудама: Човић угостио Томпсона

19.02.2026

15:47

Коментари:

16
Упркос осудама: Човић угостио Томпсона
Фото: X

Лидер ХДЗ БиХ Драган Човић угостио је пјевача Марка Перковића Томпсона, а на друштвеним мрежама се похвалио сусретом.

"Угодан сусрет с драгим пријатељем Марком Перковићем у Дому ХДЗ-а Босне и Херцеговине", написао је Човић.

Подсјећамо, Марко Перковић Томпсон је одржао концерт у Широком Бријегу што је изазвало бројне реакције, како у БиХ, тако и у региону. На концерту се нашао и судија Уставног суда БиХ Марин Вукоја, а потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић је поднио иницијативу Уставном суду да преиспита је ли треба разријешити Вукоју.

Тагови :

Marko Perković Tompson

Драган Човић

Коментари (16)
