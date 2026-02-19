Упркос осудама: Човић угостио Томпсона

19.02.2026
15:47
Коментари:16
Лидер ХДЗ БиХ Драган Човић угостио је пјевача Марка Перковића Томпсона, а на друштвеним мрежама се похвалио сусретом.
"Угодан сусрет с драгим пријатељем Марком Перковићем у Дому ХДЗ-а Босне и Херцеговине", написао је Човић.
Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine. pic.twitter.com/jwxXRABjf6— Dragan Čović (@Dragan_Covic) February 19, 2026
Подсјећамо, Марко Перковић Томпсон је одржао концерт у Широком Бријегу што је изазвало бројне реакције, како у БиХ, тако и у региону. На концерту се нашао и судија Уставног суда БиХ Марин Вукоја, а потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић је поднио иницијативу Уставном суду да преиспита је ли треба разријешити Вукоју.
