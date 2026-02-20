Logo
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Агенције

20.02.2026

Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Српски кошаркаш Никола Јокић није одиграо сјајан меч претходне ноћи и његов Денвер поражен је на гостовању Л.А. Клиперсима (115:114).

Гледали смо драматичну завршницу у којој су Јокић и Мареј успијевали да оставе Нагетсе у игри, имали су прилику чак да дођу и до продужетка, међутим Мареј је промашио слободно бацање у посљедњој секунди...

Овај меч обиљежила је и необична сцена из посљедње четвртине, када су навијачи Л.А. Клиперса хорски вријеђали Николу Јокића. Било је то на два минута до краја утакмице, када је Србин стао на линију за слободна бацања.

Док је Јокић изводио слободна бацања, са трибина се чуло скандирање: "Флопер".

Шта то значи

У најслободнијем преводу, то је симулант, глумац, односно играч који "фолира" да је фаулиран.

Све чешће на овај начин у НБА лиги називају Јокића, иако и даље изводи мизеран број слободних бацања, у односу на батине које добија.

Конкретно у овом случају, фаул је добио код свог коша, након ухваћеног скока и покушаја да трчи контру, када га је Колинс јако ударио по рукама и избио му лопту, гдје заиста нема ништа спорно и јасно је да се ради о фаулу.

Никола Јокић је на овој утакмици иначе извео само седам слободних бацања и укупно је забиљежио 22 поена, 17 скокова и шест асистенција, уз шест изгубљених лопти, а навијачима Клиперса је засметао "пецањем" фаулова противничких играча, посебно младог Нидерхозера.

Ни такви додуше покушаји нису помогли Денверу да дође до побједе против ослабљених Клиперса, за које поново није играо Богдан Богдановић, односно читав меч пресједио је на клупи.

НБА резултати 20. фебруар:

  • Шарлот - Хјустон 101:105
  • Кливленд - Бруклин 112:84
  • Филаделфија - Атланта 107:117
  • Вашингтон - Индијана 112:105
  • Њујорк - Детроит 111:126
  • Чикаго - Торонто 101:110
  • Сан Антонио - Финикс 121:94
  • Голден Стејт - Бостон 110:121
  • Сакраменто - Орландо 94:131
  • Л.А. Клиперс - Денвер 115:114

Тагови :

Никола Јокић

НБА

Denver Nagetsi

